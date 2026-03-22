Las obras de la gran línea de alta tensión de Murcia arrancan mañana en Ronda Sur

La maquinaria llegó la semana pasada a Ronda Sur para iniciar las obras que instalarán una línea de alta tensión de forma soterrada a lo largo de todo el municipio de Murcia. El objetivo de esta actuación es conectar la nueva subestación eléctrica que se ubicará en Espinardo con las ya existentes.

Aunque, por el momento, no se había iniciado el grueso de las obras. Las palas comenzarán su labor a partir de mañana, para abrir las zanjas de 1,20 metros de anchura media que albergarán la instalación eléctrica que incluso pasará por debajo del río Segura y el trazado del tranvía.

Sin embargo, fuentes de Red Eléctrica aseguraron a esta redacción que, hasta el 3 de abril, solo habrá "restricciones muy puntuales del tráfico a un carril", y que no se realizarán en hora punta, que no requerirán señalización sobre desvíos. Se trata del carril exterior de Ronda Sur y avenida de Los Dolores, en sentido norte.

La línea de alta tensión, de 11,2 kilómetros, unirá la nueva subestación eléctrica de Espinardo con las ya existentes en el sur del municipio: las ubicadas en las pedanías de Patiño y El Palmar.

El proyecto supone una inversión de 55,3 millones de euros por parte de Red Eléctrica y el objetivo es garantizar el suministro eléctrico necesario para el desarrollo económico y demográfico del municipio.

Así, nuevas urbanizaciones, polígonos industriales y centros comerciales podrán instalarse y operar en el municipio, territorio que está próximo a llegar al medio millón de habitantes.

Primeros trabajos

La línea de alta tensión se configura en un doble circuito, de 220 kilovoltios, en forma de anillo, que discurrirá de forma soterrada a lo largo de todo el municipio.

Los trabajos se iniciarán en Ronda Sur y, después, se entenderán por vías como las avenidas de Los Dolores, Miguel Induráin, Reino de Murcia y Juan Carlos I, hasta llegar a la nueva subestación de Espinardo, que se ubicará en los terrenos de la actual subestación de distribución existente y tendrá también una potencia de 220 kilovoltios.

"Desde Red Eléctrica se avisará oportunamente con señalización sobre los desvíos de tráfico, llegado el momento", informaron fuentes de Red Eléctrica a esta redacción.

Aunque "de momento, en los próximos días aún no se producirá afección total salvo reducciones muy puntuales del tráfico a un carril, lo que no requerirá dicha señalización", agregaron.

Nueve meses ‘intensos’

La nueva subestación estará a punto en el último trimestre de 2027 según la previsión, aunque los trabajos que suponen más afección al tráfico se concentrarán en los primeros nueve meses, es decir, desde este marzo hasta noviembre de este año -durante 37 semanas-.

Los trabajos que más afectan a la circulación durarán hasta noviembre de este año

También se intensificarán las obras por las noches y en periodo vacacional y habrá señalización en todo el entorno del municipio para que sea más fácil planificar los desplazamientos.

Renovación de asfalto

Cabe también mencionar que todas las vías afectadas por esta actuación renovarán asfaltado, no solo en los tramos donde se excaven las zanjas, sino en todo el ancho de la calzada, tal y como se comprometió el Consistorio.

Así, primero se renovará el asfalto en Ronda Sur, con una inversión cercana a los 200.000 euros, primero, en los carriles que discurren en sentido norte, en los tres carriles de la avenida Ronda Sur que no se ven afectados por el inicio de las obras de Red Eléctrica, desde la rotonda de Media Markt hasta la salida a la autovía. Y, una vez finalizadas las obras de Red Eléctrica, se acometerá la renovación de asfalto en la dirección contraria.