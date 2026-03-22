Un escáner puntero ayuda a la Policía Local de Murcia a reconstruir accidentes: "Obtenemos un gemelo digital"

«Fue adquirido a finales del año 2020 y su primer uso oficial, tras el periodo de formación, fue en 2021 para la reconstrucción del siniestro que ocurrió en el puente que unía las poblaciones de Beniel y El Raal y que colapsó por el paso de un camión de gran tonelaje».

Así se expresa Juan Martínez Elvira, subinspector del Grupo de Atestados de la Policía Local de Murcia, a la hora de hablar del escáner puntero con el que cuentan estos profesionales: un modelo Leica BLK-360, «escáner láser 3D capaz de capturar una escena completa con nube de puntos e imágenes 360 con manejo muy simple y muy ligero», herramienta ideal para entornos urbanos.

«Podemos capturar la escena pulsando un solo botón o a través de una aplicación móvil muy intuitiva», manifiesta el subinspector, al tiempo que precisa que el escáner «tiene un alcance de unos 60 metros y un campo de visión de 360 por 300 grados».

Detalle del trabajo en un ordenador en las dependencias de Atestados. / Juan Carlos Caval

Es poderoso hasta el punto que «mide hasta 360.000 puntos por segundo, ofreciendo una precisión de alcance de cuatro milímetros a diez metros y de siete milímetros a veinte metros», comenta.

En una investigación de siniestros viales, esto se traduce en varias ventajas prácticas: por ejemplo, se da una «documentación completa de la escena, con posiciones finales de vehículos, huellas, deformaciones, mobiliario urbano, geometría del entorno y líneas de visión quedan integradas en un único levantamiento 3D», destaca Martínez Elvira, que recibe a La Opinión en las dependencias policiales de La Alberca, donde se ubican las instalaciones dedicadas al Grupo de Atestados.

Además, contar con el escáner implica un «menor tiempo en la escena», puesto que «al ser portátil y rápido, ayuda a registrar el lugar reduciendo la permanencia sobre la calzada, lo que permite restablecer el tráfico con mayor rapidez», especifica.

El municipio registró el año pasado 5.650 siniestros viales con 13 víctimas mortales y 89 heridos graves

«Una vez terminado el trabajo de campo, lo que obtenemos es un gemelo digital que nos permite analizar, documentar posiciones y tomar medidas sin depender solo de croquis, fotos sueltas o mediciones aisladas», significa Martínez Elvira, que recalca que la escena en tres dimensiones «es facilitada a las autoridades judiciales, preservando así las evidencias y facilitando la comprensión del desarrollo de los hechos».

A este respecto, este profesional remarca que «este tipo de tecnología únicamente se utiliza en aquellos siniestros más graves, en los que la ubicación de los vestigios resulta fundamental para la posterior investigación de las causas, cálculos de velocidad, etcétera».

Por ejemplo, el escáner fue clave para reconstruir qué pasó en el siniestro mortal acontecido en septiembre en la carretera de Alicante, cuando un conductor ebrio y distraído perdió el control de su coche, se subió a la acera y arrolló mortalmente a una mujer que había salido a pasear a su perro.

Hay tanta cantidad de sucesos viales en el municipio que no es factible que los profesionales de Atestados se movilicen a todos.

"Lo más impactante es un suceso en el que los fallecidos sean niños" Juan Martínez Elvira — Subinspector de Atestados

Así, «la unidad únicamente se desplaza en el caso de siniestros en los que, desgraciadamente, resulte herida de gravedad o fallecida alguna persona», resalta el subinspector, que declara que «en estos casos, no nos encontramos solamente ante responsabilidades civiles en los que las compañías aseguradoras se encargan de indemnizar a las víctimas: si el siniestro vial es consecuencia de una imprudencia, el conductor se puede enfrentar a un homicidio o lesiones por imprudencia que deberá resolverse en la vía penal», manifiesta el subinspector.

En supuestos así, la unidad de la Policía Local actúa como Policía Judicial (al tratarse de una competencia de Tráfico).

Planes truncados en segundos

Con los datos en la mano, 2025 se cerró con un total de 5.650 siniestros viales, «con un balance de 13 fallecidos, 89 heridos graves y más de 2.500 heridos leves en las vías cuya vigilancia y control es competencia de Policía Local de Murcia», enumera este profesional, que deja claro que «estos números no son simples cifras, son víctimas con nombres y apellidos que han visto truncados sus planes en cuestión de segundos».

Interior de un furgón de Atestados de la Policía Local de Murcia. / Juan Carlos Caval

«De ahí la importancia de realizar, en primer lugar, una labor preventiva de control y de vigilancia y cuando estas medidas no han conseguido evitar el siniestro tratar de esclarecer los hechos con la máxima objetividad y profesionalidad, evitando una victimización secundaria», hace hincapié Juan Martínez Elvira.

En lo que se refiere a delitos contra la seguridad vial (conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, conducción sin permiso, conducciones temerarias, etcétera), «cerramos el pasado año con más de 1.200» ilícitos en el municipio.

Cuando se trata de un siniestro vial con fallecidos o heridos muy graves, se remiten (en las primeras 24 horas) unas diligencias previas al juzgado, para dar cuenta de los hechos. La investigación sigue su curso y puede demorarse semanas e incluso meses en aquellos casos más complejos.

"Normalización" de conductas de riesgo

El subinspector Juan Martínez Elvira, del Grupo de Atestados de la Policía Local de Murcia, indica que «cualquier accidente con resultado de fallecidos o heridos graves es duro, pero quizá lo más impactante es cuando los fallecidos son niños, ver cómo bebés pierden la vida en un siniestro vial».

Hace unos años, allá por 2021, «tuvimos dos siniestros de este tipo en un lapso muy breve de tiempo», rememora, al tiempo que incide en la importancia de «trabajar en prevención desde la educación y la concienciación».

Juan Martínez Elvira, subinspector de Atestados, en las instalaciones de La Alberca. / Juan Carlos Caval

En este sentido, este profesional valora la labor de los policías tutores y la importancia del parque infantil de tráfico, puesto que «aportan su grano de arena con la educación vial en los niños de hoy, que serán los conductores del mañana».

A la pregunta de si cree que hay conciencia social en materia de tráfico en el municipio, responde que «en lo que se se refiere a la población en general, existe una concienciación importante: cuando hablas con los ciudadanos y le explicas nuestro trabajo, esto se percibe rápidamente».

Sin embargo, al mismo tiempo «existe una normalización en la sociedad de ciertas conductas que conllevan un riesgo para la conducción y no terminan de erradicarse, pese a ser conscientes de que con su acción están poniendo en riesgo a otras personas», dice.

No está de más recordar, por ejemplo, que «la única tasa de alcohol segura es 0,0, que el uso del móvil conlleva una distracción en la conducción y que el uso del cinturón salva vidas».

Un total de 37 personas (un inspector, tres subinspectores y 33 agentes) forman actualmente Atestados. Si no hay que asistir a ningún suceso en la calle, su trabajo se centra en atender a los ciudadanos que acuden a denunciar un siniestro vial anterior.

Asimismo, estos profesionales llevan a cabo un seguimiento del estado de los supervivientes de una colisión, se entrevistan con ellos y les informan de los trámites a seguir tras lo sucedido. Y, por supuesto, buscan a los ‘malos’ que hayan huido tras un choque.