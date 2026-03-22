Arde un autobús en la A-7 a la altura de Javalí Viejo, Murcia

Durante la madrugada de este domingo tuvo lugar un incendio en la A-7. Se trataba de un autobús con 55 pasajeros en el que, según los Bomberos de Murcia, el fuego se originó en el motor.

Las más de 50 personas que se encontraban en el vehículo fueron trasladadas a su destino por otro autobús. De acuerdo con el 112, no hubo heridos ni más daños que lamentar.

Bomberos de Murcia destaca la movilización de siete efectivos y dos vehículos al lugar de los hechos. Además, también se desplazaron unidades de la Guardia Civil, quienes indicaron que el fuego ya estaba apagado cuando llegaron al sitio.

Un bombero echa espuma para apagar el fuego en el motor de un autobús. / Bomberos Murcia

Con respecto a las causas del incendio, por el momento se desconocen, pero, teniendo en cuenta que las llamas surgieron en el motor, podría tratarse de un fallo mecánico.

Recomendaciones en caso de emergencia

Cuando tiene lugar un fuego en un vehículo con pasajeros, Mapfre Motor recomienda aplicar el protocolo PAS; es decir: proteger, avisar y socorrer. En primer lugar, se debe ayudar a las víctimas e intentar sofocar las llamas si no existe la posibilidad de huir antes. Asimismo, de cara a proteger al resto de conductores de la vía, se debe apartar el vehículo y utilizar las herramientas para señalizar la situación extraordinaria en carretera —la baliza, los chalecos reflectantes o los triángulos, aunque estos últimos ya no son obligatorios—. El siguiente paso es llamar al 112 y comunicar con precisión el estado de la situación, indicando si hay heridos, la ubicación exacta, etc.

Si el incendio persiste una vez se ha puesto a todo el mundo a salvo, se debe intentar extinguir el fuego. Para ello, es recomendable contar con equipamiento especial como extintores; en caso de no disponer de estos equipos, es preferible no correr riesgos innecesarios.