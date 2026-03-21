La Semana Santa de Murcia se podrá ver en directo

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Se puede notar el entusiasmo en quienes son aficionados a estas tradicionales celebraciones y, además, se movilizan las instituciones para llevar a cabo todos los preparativos necesarios.

El Ayuntamiento de Murcia ha comunicado, vía nota de prensa, que desde este sábado arrancará la programación de Semana Santa con la retransmisión de la Procesión del Ángel, desde las 10:30 horas y hasta su recogida en Santo Domingo, en una emisión de cerca de cuatro horas que permitirá seguir este desfile protagonizado por 16 centros educativos y más de 2.000 niños.

Todas las retransmisiones podrán seguirse a través del canal de YouTube de Sentir Cofrade

La principal novedad de esta edición es la cobertura especial de la noche del Viernes Santo, cuando, tras el paso de la procesión del Sepulcro por la calle Trapería, se mostrarán la Vela del Yacente en la iglesia de San Juan de Dios y la Noche de la Pasión ante el Cristo de la Sangre en el barrio del Carmen. Dos momentos que, tal y como recuerda el Ejecutivo municipal, son "de gran recogimiento y simbolismo". Añaden que se trata de una retransmisión inédita, ya que hasta ahora no se había retransmitido en ninguna edición.

Todas las retransmisiones podrán seguirse a través del canal de YouTube de Sentir Cofrade, plataforma de difusión nazarena creada en 2009. El directo íntegro de los 17 desfiles se podrá seguir desde el mencionado canal entre los días 27 de marzo y 5 de abril. En total, se trata de 97 pasos pertenecientes a 15 cofradías.

De igual manera, en la programación se incorporará la retransmisión de la procesión de la Virgen de la Fuensanta en la mañana del Bando de la Huerta; un homenaje a la patrona de Murcia en el contexto de la próxima conmemoración del Centenario de su Coronación Pontificia, con el objetivo, según indican, de reforzar el vínculo entre la Semana Santa y las Fiestas de Primavera.

El seguimiento en directo acabará durante el lunes de Pascua con la emisión del concierto ofrecido en el Teatro Circo por la Banda de Infantería de Marina de Cartagena a beneficio de la parroquia de La Alberca.

El alcalde de la ciudad de Murcia, José Ballesta ha publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter) un vídeo a modo de resumen de la procesión del Ángel de esta mañana. La primera de las retransmisiones

Declaraciones

El Ayuntamiento afirma que colaborará, a través de la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo que dirige Jesús Pacheco, en la difusión de las 17 procesiones. Recuerdan que esta iniciativa celebra su tercera edición y consideran que "contribuye a proyectar la tradición nazarena murciana a nivel nacional e internacional".

Pacheco señala que "desde el Ayuntamiento de Murcia seguimos apostando por iniciativas que permiten difundir nuestras fiestas de Interés Turístico Internacional, como en este caso la Semana Santa, más allá de nuestras fronteras, aprovechando las nuevas tecnologías para acercar nuestras tradiciones a miles de personas". En este sentido, ha subrayado que "la colaboración con Sentir Cofrade refuerza la proyección turística y cultural de Murcia, mostrando la singularidad y riqueza de nuestras procesiones".

El objetivo final que deja ver la ciudad de Murcia con este tipo de actuaciones es dar a la Semana Santa de la Región una dimensión internacional.