Siniestro
Un joven resulta herido en un aparatoso accidente en Juan de Borbón
El veinteañero ser estrelló contra una de las rotondas que se encuentran junto a las vías del tranvía
Sobre las cuatro de la madrugada de este sábado, un joven sufrió un aparatoso accidente en Juan de Borbón, cerca del Odiseo.
El coche quedó destrozado sobre las vías del tranvía
De acuerdo con fuentes del 112, el joven se estrelló contra una de las rotondas que se encuentran junto a las vías del tranvía. Tras el choque, el coche quedó prácticamente destrozado sobre los raíles.
Los servicios de emergencias comunican que se trata de un joven de 23 años. Los sanitarios lo trasladaron al hospital Morales Meseguer para tratar una herida.
A pesar de la herida y de lo "espectacular" del accidente, el hombre se encuentra en buen estado.
Prevención
EL Ministerio de Sanidad recuerda la importancia de la utilización de los dispositvos de seguridad (cinturones de seguridad alrededor de pecho y hombros y asientos de seguridad para niños), el uso del casco al conducir motocicletas y nunca conducir bajo la influencia del alcohol u otras drogas con el objetivo de evitar daños mayores en los accidentes
La DGT, por otro lado recomienda en su plan de actuación ante accidentes ayudar en la medida de lo posible siemrpe que se vea un sinietro de este tipo. Sin embargo, recuerdan que en caso de heridas graves o golpes en la cabeza, lo mejor es esperar a la llegad de los servicios sanitarios
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