Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pacientes por sustancias psicoactivasAyudas del GobiernoCaos en el nuevo Centro de SaludHorario de la procesión del ÁngelCalles afectadas por las obrasNuevo portavoz de Vox Cartagena
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Siniestro

Un joven resulta herido en un aparatoso accidente en Juan de Borbón

El veinteañero ser estrelló contra una de las rotondas que se encuentran junto a las vías del tranvía

Un coche destrozado tras un accidente sobre las vías del tranvía.

Un coche destrozado tras un accidente sobre las vías del tranvía. / L. O.

José Arrondo

Sobre las cuatro de la madrugada de este sábado, un joven sufrió un aparatoso accidente en Juan de Borbón, cerca del Odiseo.

El coche quedó destrozado sobre las vías del tranvía

De acuerdo con fuentes del 112, el joven se estrelló contra una de las rotondas que se encuentran junto a las vías del tranvía. Tras el choque, el coche quedó prácticamente destrozado sobre los raíles.

Los servicios de emergencias comunican que se trata de un joven de 23 años. Los sanitarios lo trasladaron al hospital Morales Meseguer para tratar una herida.

A pesar de la herida y de lo "espectacular" del accidente, el hombre se encuentra en buen estado.

El coche siniestrado visto desde el lateral.

El coche siniestrado visto desde el lateral. / L. O.

Prevención

EL Ministerio de Sanidad recuerda la importancia de la utilización de los dispositvos de seguridad (cinturones de seguridad alrededor de pecho y hombros y asientos de seguridad para niños), el uso del casco al conducir motocicletas y nunca conducir bajo la influencia del alcohol u otras drogas con el objetivo de evitar daños mayores en los accidentes

Noticias relacionadas y más

La DGT, por otro lado recomienda en su plan de actuación ante accidentes ayudar en la medida de lo posible siemrpe que se vea un sinietro de este tipo. Sin embargo, recuerdan que en caso de heridas graves o golpes en la cabeza, lo mejor es esperar a la llegad de los servicios sanitarios

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Reina Sofía estará el Viernes Santo en Murcia para ver la procesión de los Salzillos
  2. La borrasca 'Therese' pondrá a la Región de Murcia en riesgo de lluvias a partir del jueves Día del Padre
  3. El estado de los acuíferos del Segura empeora: tres masas de agua subterránea deterioran su situación
  4. El Arco Noroeste cierra un ‘trozo’ más del anillo exterior de circunvalación de Murcia con cuentas pendientes
  5. Uno de los barrios más históricos de Murcia se convierte en un escenario medieval desde este viernes: 'Asados, arlequines y música en directo
  6. Aumenta la tensión en el campo murciano: El Ministerio autoriza dos productos contra el pulgón que no son eficaces
  7. La inauguración del tercer y último tramo del Arco Noroeste ya tiene fecha
  8. Día del Padre: ¿Qué tiendas y supermercados abren el 19 de marzo en la Región de Murcia?

La Procesión del Ángel toma Murcia: "De ellos y de los que son como ellos es el Reino de los Cielos"

Un joven resulta herido en un aparatoso accidente en Juan de Borbón

Un joven resulta herido en un aparatoso accidente en Juan de Borbón

Concentración y recogida de firmas para reivindicar la cañada de Torreagüera: "más de 30 años y la casa aún sin barrer"

Concentración y recogida de firmas para reivindicar la cañada de Torreagüera: "más de 30 años y la casa aún sin barrer"

La Comisión Electoral de la UMU proclama a los cinco candidatos al Rectorado

La Comisión Electoral de la UMU proclama a los cinco candidatos al Rectorado

Murcia celebra este sábado la Procesión del Ángel: horario, recorrido y claves del desfile infantil

Murcia celebra este sábado la Procesión del Ángel: horario, recorrido y claves del desfile infantil

Estas son las calles de Murcia que estarán afectadas por las obras de Red Eléctrica este lunes

Estas son las calles de Murcia que estarán afectadas por las obras de Red Eléctrica este lunes

La Muralla Sagasta se abre a Murcia como nuevo espacio cultural y sede del Festival Tres Culturas

La Muralla Sagasta se abre a Murcia como nuevo espacio cultural y sede del Festival Tres Culturas

Las brochas pasarán por todas las pedanías de Murcia entre marzo y julio: consulta todas las fechas del plan de repintado

Las brochas pasarán por todas las pedanías de Murcia entre marzo y julio: consulta todas las fechas del plan de repintado
Tracking Pixel Contents