El Cristo de la Providencia y Santa María de la Súplica procesionan por las calles de Murcia

Las nubes no quisieron perderse la salida desde el convento de Santa Clara la Real a las calles capitalinas del Stmo. Cristo de la Providencia en el 155 aniversario de su creación, por el imaginero murciano Sánchez Araciel. Los acordes de las bandas de música procedentes de distintos lugares como Totana, Cieza y Crevillente, fueron señal del inicio del Pórtico de la semana santa murciana.

Tras la salida del titular, haría lo propio la imagen de Stma. María de la Súplica, enfilando ambos tronos, las céntricas calles de la capital murciana, siendo la plaza de Belluga y el imafronte de la catedral, testigos de excepción, ante el numeroso público que se congregaria a lo largo del recorrido.

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Santa María de la Súplica / Raúl Jiménez

El cortejo terminaría de nuevo en el monasterio de Las Claras, con el emocionante encuentro entre ambas imágenes.