Concentración y recogida de firmas para reivindicar la cañada de Torreagüera: "más de 30 años y la casa aún sin barrer"

La cañada de Torreagüera, una de las 19 vías pecuarias del municipio de Murcia, lleva décadas sin ejecutar debido a una clasificación ambigua y obsoleta. Por ello, los vecinos de la zona recogen firmas y se concentran este domingo 22 de marzo para pedir el avance de los trabajos.

Aunque desde la Consejería de Medio Ambiente indican que primero hay que "despejar las dudas técnicas, jurídicas y urbanísticas" y que están "analizando la situación con prudencia y rigor técnico".

En la cañada de Torreagüera se aplica la legislación de 1966, que obvia el deslinde establecido anteriormente. Además, los trazados antiguos se han quedado obsoletos, pues no se corresponden con la realidad actual y pueden discurrir por zonas que, a día de hoy, son intransitables.

Asimismo, existe una normativa más actualizada, la ley de vías pecuarias de 1995, que regula las rutas o itinerarios "por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero", señala la propia norma.

Estas vías son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y se clasifican en cañadas (menos de 75 metros de ancho), cordeles(menos de 37,5 metros) y veredas (menos de 20 metros).

Y los deslindes son las herramientas administrativas que permiten definir los límites de las vías pecuarias. El ejemplo más reciente en el municipio se encuentra en La Alberca, donde se ejecutaron deslindes para legalizar el suelo de la urbanización Montevida.

La ley de 1995 establece, en el artículo 8, que "el deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma, sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados".

Tres décadas "con la casa sin barrer"

Pero el trazado, desde La Alberca hasta el límite de Murcia, "no se ve ya" y en la cañada de Torreagüera "han pasado más de 30 años y estamos aún con la casa sin barrer", declaró a esta redacción Raúl Jiménez, cronista de la pedanía murciana y representante de la asociación Bicihuerta, una de las entidades que colabora en la concentración promovida por la asociación de vecinos de La Alberca.

Jiménez explicó que, en su momento, en 1966, se estableció una clasificación con un trazado que discurría todo por monte público, "en mitad, a veces, del abismo" -pues hay barrancos-, lo que ha generado dudas y problemas a la hora de establecer el trazado de la vía pecuaria, pues puede haber zonas que a día de hoy son intransitables.

A pesar de que en otros lugares de la Región estas vías han contado con un mayor impulso, "dicen que no hay medios para realizar la cañada de Torreagüera", lamentó Jiménez.

Los vecinos de la zona piden "trazar el recorrido y comenzar el deslinde", conforme a la ley de 1995, y que se inicien los trabajos en los tramos más claros. Y lo harán este domingo, 22 de marzo, coincidiendo con la celebración del día de las vías pecuarias y los caminos públicos, para reivindicar que la cañada de Torreagüera podría ser "un corredor verde turístico", concluyó Raúl Jiménez.

Análisis "con prudencia y rigor"

"La Consejería es consciente de la preocupación existente en torno al trazado de la vía pecuaria Cañada Real de Torreagüera y está analizando la situación con prudencia y rigor técnico", aseguraron fuentes de la Comunidad a esta redacción.

Pero, "a día de hoy, la Consejería no puede anunciar la ejecución inmediata de un deslinde en la zona, ya que antes es necesario despejar las dudas técnicas, jurídicas y urbanísticas existentes para que cualquier actuación pueda realizarse con garantías".

Aunque señalaron que la intención es "seguir colaborando para encontrar la solución más adecuada", pues la Consejería ya ha trabajado para "aclarar la situación" y ajustar la información disponible a la clasificación histórica de la vía pecuaria.

En paralelo, también "se está dando respuesta al Ayuntamiento de Murcia sobre los antecedentes y la situación de este tramo, ya que cualquier solución estable requiere coordinación entre administraciones y seguridad jurídica", detallaron.

Canal con Valencia

La cañada de Torreagüera era empleada para llegar a la provincia de Alicante y era utilizada también por ganaderos valencianos para aprovechar los pastos que siglos atrás se criaban en el valle del Segura.

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En total, 19 vías pecuarias forman un entramado por todo el municipio de Murcia, con 221'5 kilómetros de recorrido. Todas estas vías suman una superficie 646'8 hectáreas, algo más que el Parque Municipal del Majal Blanco.