Infraestructuras
Estas son las calles de Murcia que estarán afectadas por las obras de Red Eléctrica este lunes
Los sondeos comienzan este lunes en Ronda Sur y avenida de Los Dolores y se alargarán durante dos semanas
EUROPA PRESS
Red Eléctrica inicia este lunes los sondeos geotécnicos en Ronda Sur y avenida de Los Dolores que ocasionarán cortes intermitentes de tráfico, como máximo un carril, siempre fuera de hora punta, según han informado fuentes de la filial de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España.
Los trabajadores se prolongarán durante las dos próximas semanas a partir de este lunes. Desde Red Eléctrica han asegurado que siempre habrá dos carriles operativos abiertos a la circulación en el sentido en el que se realicen los trabajos, coordinados con la Comisión Técnica que se ha organizado con el Ayuntamiento de Murcia para el seguimiento de esta obra de la nueva línea eléctrica subterránea entre la nueva subestación de Espinardo y las subestaciones de Murcia (zona Patiño) y El Palmar.
Se trata de una apuesta estratégica para garantizar el crecimiento socioeconómico de Murcia a medio y largo plazo, en un contexto de crecimiento de la demanda.
Un trazado soterrado de 11,2 kilómetros
El proyecto consta de una nueva subestación de 220 kV y un doble circuito, también a 220 kV, con un trazado soterrado de 11,2 km. Con una inversión de 55,3 millones de euros, las nuevas infraestructuras facilitarán el aporte de potencia desde la red de transporte a la de distribución, con lo que contribuirán a mejorar la calidad y seguridad del suministro eléctrico presente y futuro en la capital y su cinturón metropolitano, impulsando el crecimiento vegetativo y para nuevos suministros.
En definitiva, se trata de unas infraestructuras determinantes para dar viabilidad a la transformación de la ciudad a través de nuevos proyectos y generar un sistema eléctrico más fiable, moderno y eficiente.
Las obras permitirán generar un sistema eléctrico más fiable, moderno y eficiente
Autorizadas por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor el pasado mes de diciembre, la planificación de las obras de la línea ha sido objeto de una tarea de coordinación con el Ayuntamiento, desde abril de 2025, dada su complejidad técnica.
Para minimizar su afección en la ciudad y ganar agilidad, se van a intensificar los recursos y equipos en obra para optimizar su avance y concentrar los trabajos que se desarrollan en superficie, en los primeros meses de obra.
El proyecto de la nueva línea junto con el de la nueva subestación de 220 kV de Espinardo, que se ubicará en los terrenos de la actual subestación de distribución existente, forman parte de la Planificación de la red de transporte eléctrico vigente. De acuerdo con el calendario inicial de ejecución, se estima que estas infraestructuras puedan estar en servicio en el último trimestre de 2027.
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