Murcia celebra este sábado la Procesión del Ángel: horario, recorrido y claves del desfile infantil

Murcia vivirá este sábado una de las citas más entrañables y esperadas de la antesala de la Semana Santa: la Procesión del Ángel. Este desfile, organizado por el Cabildo Superior de Cofradías, se ha convertido en el gran evento infantil del calendario cofrade y marca el inicio del ambiente previo a los desfiles procesionales, que arrancarán el próximo 27 de marzo, Viernes de Dolores

Desde las 11:00 horas, la Plaza del Cardenal Belluga será el punto de partida de un recorrido que atravesará el centro de la ciudad hasta la calle Basabé. A lo largo del itinerario, miles de personas podrán disfrutar de un espectáculo lleno de color, música y tradición.

Réplicas en minitatura de los pasos

La procesión reunirá a unos 2.000 escolares procedentes de 16 centros educativos del área metropolitana, que se convertirán en los auténticos protagonistas de la jornada. Ataviados con túnicas confeccionadas por ellos mismos, en muchos casos con materiales como papel o plástico, los pequeños recrearán la esencia de la Semana Santa murciana con un estilo propio y creativo.

Uno de los elementos más singulares del desfile son las réplicas en miniatura de los pasos, elaboradas con materiales como goma eva, que los niños portan durante el recorrido. A esto se suman sus propias formaciones musicales, con tambores, flautas y corales, que acompañan el paso de los cortejos y aportan un ambiente festivo.

Los pequeños nazarenos suelen lucir túnicas confeccionadas por ellos mismos / Juan Carlos Caval

En conjunto, participarán las 15 cofradías de la ciudad, con un despliegue que incluye decenas de hermandades, un total de 266 imágenes y kilómetros de recorrido repartidos entre los distintos cortejos, en una muestra del rico patrimonio cofrade murciano. El acompañamiento musical también será protagonista, con bandas procedentes de Murcia, Alicante, Almería y Albacete, que pondrán sonido a un desfile en el que no faltarán los tradicionales caramelos repartidos por los pequeños nazarenos.

En el cortejo infantil participarán bandas procedentes de Murcia, Alicante, Almería y Albacete

Más allá del espectáculo, la Procesión del Ángel tiene un marcado carácter educativo y simbólico. Supone un reconocimiento al trabajo de colegios, docentes y familias en la transmisión de las tradiciones, al tiempo que acerca el espíritu nazareno a las nuevas generaciones.

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Con su carácter participativo y familiar, este desfile transforma durante unas horas el corazón de Murcia en un punto de encuentro donde la ilusión de los más pequeños toma el relevo de una de las señas de identidad más arraigadas de la ciudad.