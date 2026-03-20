La Muralla Sagasta se abre a Murcia como nuevo espacio cultural y sede del Festival Tres Culturas

El Ayuntamiento de Murcia ha recuperado la Muralla Sagasta como nuevo espacio cultural de la ciudad, un enclave patrimonial que se incorpora a la programación del Festival Internacional Murcia Tres Culturas, y nace con vocación de convertirse en un escenario cultural activo durante todo el año.

La muralla medieval de la calle Sagasta recupera su función pública tras décadas de abandono. El Ayuntamiento ha convertido este tramo de la muralla árabe en la sede permanente del festival Murcia Tres Culturas, con la intención de mantener actividad cultural durante todo el año y no solo en las fechas habituales del certamen en mayo.

La intervención municipal, con una inversión superior a 160.000 euros, ha permitido recuperar el espacio respetando su estructura original e incorporando una pasarela y escalera exterior que facilitan el recorrido sin alterar el lienzo histórico. El espacio expone además los carteles originales de las distintas ediciones del festival.

El concejal de Cultura, Diego Avilés, presentó este viernes el nuevo equipamiento y anunció que acogerá talleres, conferencias, conciertos de pequeño formato, charlas y degustaciones con el objetivo de convertir el festival en "un elemento de atracción del turismo y dinamización de la cultura local" más allá de sus fechas habituales.

Cuatro talleres de marzo a junio

La programación arranca el 26 de marzo con 'Entre versos y vino, secretos de Al-Andalus', taller que explora el pasado de Al-Andalus como potencia productora y exportadora de vino. La actividad, coordinada por la arabista de la UMU Pilar Garrido, incluye un recital de poesía y una cata de vinos de la tierra.

Le seguirán otros tres talleres en abril, mayo y junio (fechas aún sin determinar): uno sobre el reinado de Ibn Mardanís y su auge comercial, con taller de alfarería; otro sobre la mística de Ibn Arabí con elaboración de agua florida de mirto y romero; y un tercero sobre caligrafía árabe donde los participantes aprenderán a escribir con tinta y cálamos.

Los talleres son gratuitos previa inscripción en murciatresculturas.murcia.es, con aforo limitado a 25 personas.

Cartel 2026: tres símbolos entrelazados como una joya

El arquitecto y artista Vicente Martínez Gadea ha diseñado el cartel de la XXVI edición del festival, que se celebrará del 9 al 31 de mayo con más de 20 días de programación internacional gratuita.

Frente a ediciones anteriores que representaban las tres culturas mediante árboles (ciprés, palmera y olivo), este año los protagonistas son los símbolos: la cruz, la media luna y la estrella de seis puntas, entrelazados con colores brillantes "formando una joya".

Para Martínez Gadea, la unión de las tres culturas fue "una gran suerte para Murcia". Aunque la política y la religión generaron distancias entre los ciudadanos, "la cultura es permeable, se filtra" y promovió esa convivencia que ha llegado hasta nuestros días.

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La apertura de la Muralla Sagasta se enmarca en la estrategia municipal Murcia un Río de Cultura, que busca ampliar y conectar la red de equipamientos culturales de la ciudad. El espacio se suma a otras recuperaciones recientes como las bóvedas del Almudí o la futura Harinera de la Constancia.