Mantenimiento
Las brochas pasarán por todas las pedanías de Murcia entre marzo y julio: consulta todas las fechas del plan de repintado
El Ayuntamiento desarrolla en paralelo actuaciones en grandes ejes de tráfico como las avenidas Príncipe de Asturias y Mariano Rojas y la carretera de Alicante, sobre todo, en horario nocturno
Todas las pedanías de Murcia renovarán las señales horizontales entre los meses de marzo y julio y, en paralelo, el Ayuntamiento realiza actuaciones en grandes ejes de tráfico como las avenidas Príncipe de Asturias y Mariano Rojas y la carretera de Alicante.
"Las pedanías son una prioridad para este equipo de Gobierno. Con este plan estamos actuando de forma planificada para que la señalización vial se mantenga en buen estado en todos los barrios y pedanías del municipio, garantizando calles más seguras para vecinos y conductores", señaló José Francisco Muñoz, responsable de la Concejalía de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, encargada del plan de repintado.
Con el plan habrá "calles más seguras para vecinos y conductores", resaltó el edil de Movilidad
Así, el Consistorio ha establecido un calendario de actuaciones en las pedanías que se desarrollará entre los meses de marzo y julio y da continuidad a los trabajos de repintado que ya se iniciaron a comienzos de año en distintos puntos del municipio.
Aunque puede haber ajustes puntuales en función de las condiciones meteorológicas, pues el pavimento debe estar completamente seco para llevar a cabo los trabajos.
Grandes ejes
De forma paralela a los trabajos en pedanías, el Ayuntamiento está llevando a cabo actuaciones de repintado en algunos de los principales ejes viarios del municipio, como la avenida Príncipe de Asturias en Monteagudo, la avenida Ciclista Mariano Rojas en El Ranero, la avenida de los Jerónimos en Espinardo y distintos tramos de la carretera de Alicante.
Asimismo, el plan contempla actuaciones en la RM-300 a su paso por Los Ramos, Torreagüera y Beniaján, con el objetivo de mejorar la visibilidad de la señalización y reforzar la seguridad en estas vías que soportan mayor intensidad de tráfico.
Puede haber ajustes puntuales en los trabajos en función de las condiciones meteorológicas
Las labores de repintado se realizan mayoritariamente en horario nocturno para minimizar las afecciones al tráfico, permitiendo renovar la señalización sin interferir en la actividad diaria de las calles.
Estas actuaciones se complementan con el plan especial de repintado de la señalización en entornos escolares, que el Ayuntamiento desarrolla cada verano en periodo vacacional para reforzar la señalización en los accesos a los centros educativos del municipio y que se encuentren en condiciones óptimas al inicio del curso escolar.
Inicio de los trabajos
Para el presente ejercicio, el Ayuntamiento ha aumentado en torno a un 30 por ciento el presupuesto destinado al repintado de señalización horizontal en pedanías.
El plan integral de repintado arrancó a comienzos de año con actuaciones en varias pedanías del municipio, en calles y avenidas en las que el desgaste era mayor.
Las brochas ya pasaron por algunas vías de Cabezo de Torres, Los Ramos, El Esparragal, Cobatillas y El Raal, y estuvieron después en Casillas, Barqueros y Corvera para renovar pasos de peatones, líneas de delimitación de carriles, señalización de estacionamientos y otras marcas viales.
Próximas localidades
Y este mes de marzo, el plan de repintado llegará a las pedanías de Casillas, Barqueros, Corvera, Gea y Truyols, Llano de Brujas, Nonduermas, La Raya, Zarandona y Algezares.
En abril, será el turno de La Arboleja, Santiago y Zaraiche, Puebla de Soto, La Albatalía, El Puntal, Los Dolores, Los Garres y El Palmar.
El plan continuará en mayo por el Barrio del Progreso, Santa Cruz, Alquerías, Guadalupe, Javalí Viejo, San Ginés, La Alberca, Aljucer y San José de la Vega.
Ya en junio, le tocará a las localidades de Sangonera la Seca, Sangonera la Verde, Beniaján, Puente Tocinos, Monteagudo, Churra, Lobosillo, Barriomar y Espinardo.
Y en julio las brochas pasarán por el resto de pedanías del municipio: La Ñora, Santo Ángel, Torreagüera, Zeneta, Baños y Mendigo, Era Alta, Javalí Nuevo, Avileses, Los Martínez, Rincón de Beniscornia, Rincón de Seca, Patiño, San Pío X, Santiago el Mayor, Sucina, La Murta, Valladolises, Cañada Hermosa y Cañadas de San Pedro.
Con todo, el más de medio centenar de pedanías del municipio habrá renovado la señalización horizontal antes de que concluya el verano.
Calendario de actuaciones
Marzo
- Casillas
- Barqueros
- Corvera
- Gea y Truyols
- Llano de Brujas
- Nonduermas
- La Raya
- Zarandona
- Algezares
Abril
- La Arboleja
- Santiago y Zaraiche
- Puebla de Soto
- La Albatalía
- El Puntal
- Los Dolores
- Los Garres
- El Palmar
Mayo
- Barrio del Progreso
- Santa Cruz
- Alquerías
- Guadalupe
- Javalí Viejo
- San Ginés
- La Alberca
- Aljucer
- San José de la Vega
Junio
- Sangonera la Seca
- Sangonera la Verde
- Beniaján
- Puente Tocinos
- Monteagudo
- Churra
- Lobosillo
- Barriomar
- Espinardo
Julio
- La Ñora
- Santo Ángel
- Torreagüera
- Zeneta
- Baños y Mendigo
- Era Alta
- Javalí Nuevo
- Avileses
- Los Martínez
- Rincón de Beniscornia
- Rincón de Seca
- Patiño
- San Pío X
- Santiago el Mayor
- Sucina
- La Murta
- Valladolises
- Cañada Hermosa
- Cañadas de San Pedro
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