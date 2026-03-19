Comer en las barracas de Murcia en Fiestas de Primavera será más barato: Consulta los precios

Murcia se prepara para vivir una edición más de sus Fiestas de Primavera, pero no una cualquiera, ya que se celebra el 175 aniversario del Bando de la Huerta, del que cada vez se conocen más detalles. Tras la elección de la Reina y Reina Infantil del Bando, llega el turno de las barracas; algunas de ellas ya tienen su espacio reservado en la calle para empezar con el montaje de estos espacios que reflejan y mantienen vivas las tradiciones de la ciudad.

Por ello, la Federación de Peñas Huertanas ha designado los precios de los platos y tapas que los murcianos y visitantes podrán degustar en cada uno de los 39 ventorrillos dispuestos para la ocasión. De esos 39, 27 de ellos estarán ubicados en las plazas y los jardines de la ciudad de Murcia, mientras que los 12 restantes se ubicarán en las sedes sociales de las propias peñas por los barrios y las pedanías del municipio.

"La cuenta ha bajado en torno a un 1 por ciento"

Juan García, presidente de la Federación de Peñas Huertanas, indica que "este año se han actualizado los precios eliminando el complemento del servicio a mesa", que incrementaba en un 10 % la cuenta final de cada comensal, pero al mismo tiempo hay una subida de precios que hará que el ahorro final para el cliente sea del 1 %.

Por ello, y pese a que "estamos preocupados por la subida de los precios por los conflictos bélicos que han encarecido los costes de las materias primas", en el cómputo general, García subraya que "cada tique será en torno a un 1 % más barato respecto al año anterior" por la eliminación del complemento cobrado por servir a cada comensal. Además, añade que "no prevemos la variación de los precios ya fijados".

Por otra parte, recuerda que las peñas huertanas se mantienen gracias a la aportación de sus socios y la recaudación de las barracas. "El 90 % de las actividades que se realizan durante todo el año están financiadas con el dinero que sacan en estos ventorrillos".

Arturo Sabalete, directivo de la Federación de Peñas Huertanas, coincide con la bajada que apunta García y explica que este año "se han subido los precios de los productos en torno al 10 % y revisado uno por uno, de acuerdo a sus costes", pero que al eliminar el servicio a mesa, "de media sale más barato". "La subida en los productos proviene del IPC, que encarece el coste en un 18 % para los alimentos frescos y, de ese 18, un 10 % es para las carnes", añade.

Además, cuenta que estos precios se decidieron "hace un mes", por lo que no contaban con el estallido de la guerra en Irán, que incrementará la compra de productos que se realizará en estas fechas, pero "tendremos que asumirlo sin aumentar los importes". Asimismo, defiende que "estos precios se ajustan más a la realidad económica y siguen por debajo de los ofrecidos en establecimientos hosteleros".

Consulta las ubicaciones

A continuación, les ofrecemos una lista con las ubicaciones de las distintas peñas huertanas:

Peña Huertana El Tablacho: Jardín de Floridablanca – Barrio del Carmen – Murcia.

Jardín de Floridablanca – Barrio del Carmen – Murcia. Peña Huertana El Ciazo: Plaza de La Merced (junto a la Universidad) – Murcia.

Plaza de La Merced (junto a la Universidad) – Murcia. Peña Huertana El Cuartillo: Jardín de La Seda – Murcia.

Jardín de La Seda – Murcia. Peña Huertana La Zaranda: Jardín de La Seda – Murcia.

Jardín de La Seda – Murcia. Peña Huertana El Caliche: Ronda Sur (junto a Burger King) – Murcia.

Ronda Sur (junto a Burger King) – Murcia. Peña Huertana El Corrental: Jardín Virgen de La Fuensanta (frente a la iglesia de San Benito) – Infante Juan Manuel – Murcia.

Jardín Virgen de La Fuensanta (frente a la iglesia de San Benito) – Infante Juan Manuel – Murcia. Peña Huertana La Lebrilla: Plaza Circular – Murcia.

Plaza Circular – Murcia. Peña Huertana El Pimentón: Plaza Circular – Murcia.

Plaza Circular – Murcia. Peña Huertana L'Artesa: Jardín de La Fama – Murcia.

Jardín de La Fama – Murcia. Peña Huertana La Tarabilla: Jardín de La Fama – Murcia.

Jardín de La Fama – Murcia. Peña Huertana El Limonar: Jardín de La Fama – Murcia.

Jardín de La Fama – Murcia. Peña Huertana El Almirez: Plano de San Francisco – Murcia.

Plano de San Francisco – Murcia. Peña Huertana El Pimiento: Paseo Escultor Juan González Moreno (junto al río) – Murcia.

Paseo Escultor Juan González Moreno (junto al río) – Murcia. Peña Huertana Los Güertanos: Jardín Botánico del Malecón – Murcia.

Jardín Botánico del Malecón – Murcia. Peña Huertana El Salero: Jardín Botánico del Malecón – Murcia.

Jardín Botánico del Malecón – Murcia. Peña Huertana El Trillo: Jardín Botánico del Malecón – Murcia.

Jardín Botánico del Malecón – Murcia. Peña Huertana La Esparteña: Jardín Botánico del Malecón – Murcia.

Jardín Botánico del Malecón – Murcia. Peña Huertana El Azahar: Jardín Botánico del Malecón – Murcia.

Jardín Botánico del Malecón – Murcia. Peña Huertana La Cetra: Avenida Isaac Albéniz (aparcamiento Plaza del Rocío) – Murcia.

Avenida Isaac Albéniz (aparcamiento Plaza del Rocío) – Murcia. Real Peña Huertana La Seda: Jardín Chino, Plaza Cruz Roja – Murcia.

Jardín Chino, Plaza Cruz Roja – Murcia. Peña Huertana El Mortero: Jardín Chino, Plaza Cruz Roja – Murcia.

Jardín Chino, Plaza Cruz Roja – Murcia. Peña Huertana El Candil: Jardín Chino, Plaza Cruz Roja – Murcia.

Jardín Chino, Plaza Cruz Roja – Murcia. Peña Huertana El Celemín: Jardín Chino, Plaza Cruz Roja – Murcia.

Jardín Chino, Plaza Cruz Roja – Murcia. Peña Huertana El Zaragüel: Paseo de La Fuensanta – Barrio de La Flota – Murcia.

Paseo de La Fuensanta – Barrio de La Flota – Murcia. Peña Huertana El Zarangollo: Jardín Ortega Cano – Murcia.

Jardín Ortega Cano – Murcia. Peña Huertana La Palmera-Melón: Calle Miguel de Unamuno (junto al ambulatorio) – Barrio San Antonio – Murcia.

Calle Miguel de Unamuno (junto al ambulatorio) – Barrio San Antonio – Murcia. Peña Huertana El Cerrajón: Plaza de Camilo José Cela – Murcia.

Plaza de Camilo José Cela – Murcia. Peña Huertana El Membrillo: Avenida de la Inmaculada (sede de la peña, junto a la iglesia) – Santiago y Zaraiche.

Avenida de la Inmaculada (sede de la peña, junto a la iglesia) – Santiago y Zaraiche. Peña Huertana La Tinaja: Calle Navegante Juan Fernández, 17 (sede de la peña) – Barrio de La Flota – Murcia.

Calle Navegante Juan Fernández, 17 (sede de la peña) – Barrio de La Flota – Murcia. Peña Huertana La Breva: Calle Esperanza, 18 (sede de la peña, junto al colegio Ginés de los Ríos) – Santiago el Mayor.

Calle Esperanza, 18 (sede de la peña, junto al colegio Ginés de los Ríos) – Santiago el Mayor. Peña Huertana La Picaza: Calle Martínez de La Rosa (sede de la peña) – Cabezo de Torres.

Calle Martínez de La Rosa (sede de la peña) – Cabezo de Torres. Peña Huertana El Botijo: Calle Olimpia, 9 (sede de la peña) – Santiago y Zaraiche.

Calle Olimpia, 9 (sede de la peña) – Santiago y Zaraiche. Peña Huertana La Cruz: Calle Jardín de Murcia, 25 (sede de la peña) – El Puntal.

Calle Jardín de Murcia, 25 (sede de la peña) – El Puntal. Peña Huertana El Cántaro: Calle del Pino (sede de la peña) – Cabezo de Torres.

Calle del Pino (sede de la peña) – Cabezo de Torres. Peña Huertana El Chisquero: Camino de la Herrera, 1 (sede de la peña) – Barrio de La Purísima – Murcia.

Camino de la Herrera, 1 (sede de la peña) – Barrio de La Purísima – Murcia. Peña Huertana La Crilla: Calle La Torre, 7 (sede de la peña, junto al colegio Marco) – Puente Tocinos.

Calle La Torre, 7 (sede de la peña, junto al colegio Marco) – Puente Tocinos. Peña Huertana El Esprefollo: Avenida Jesús Hernández Conesa, 3 (sede de la peña) – Zarandona.

Avenida Jesús Hernández Conesa, 3 (sede de la peña) – Zarandona. Peña Huertana Las Tenajas: Jardín Bendame Menor del Ranero (junto a la sede de la peña) – El Ranero – Murcia.

Jardín Bendame Menor del Ranero (junto a la sede de la peña) – El Ranero – Murcia. Peña Huertana San Isidro-La Panocha: Calle Segado del Olmo, 2 bajo (sede de la peña) – Murcia.

Echa un ojo a los precios

No menos importantes son los precios; por tanto, les dejamos una lista con los alimentos, las bebidas y sus respectivos importes:

Bebidas

Chato de vino: 1,10 €

Caña de cerveza ( Estrella de Levante ): 1,60 €

): 1,60 € Vaso de cerveza 30 cl (vaso de plástico, Estrella de Levante ): 1,80 €

): 1,80 € Quinto (1/5) o botellín de cerveza ( Estrella de Levante ): 1,60 €

): 1,60 € Tercio de cerveza ( Estrella de Levante ): 1,80 €

): 1,80 € Bote de cerveza ( Estrella de Levante ): 1,80 €

): 1,80 € Jarra de litro de cerveza ( Estrella de Levante ): 7,00 €

): 7,00 € Jarra de litro de vino: 5,00 €

Botella de vino 75 cl embotellado Maquiavelo roble: 8,00 €

roble: 8,00 € Refrescos (botellín): 1,50 €

Bitter (botellín o bote 20 cl): 1,50 €

Tónica (botellín o bote 20 cl): 1,80 €

Agua mineral (botellín): 1,00 €

Bote de refresco: 1,80 €

Cerveza sin alcohol 25 cl ( Estrella de Levante ): 1,80 €

): 1,80 € Cerveza sin alcohol en bote ( Estrella de Levante ): 1,90 €

): 1,90 € Agua (1,5 litros): 1,80 €

Gaseosa (1/2 litro): 1,50 €

Jarra de litro de sangría o tinto de verano de barril: 7,00 €

Botellín de tinto de verano: 1,50 €

Caña de tinto de verano 20 cl: 1,50 €

Vaso de tinto de verano 30 cl: 1,80 €

Agua con gas (botellín): 2,40 €

Tapas

Chorizo: 2,00 €

Morcilla: 1,80 €

Butifarra: 1,80 €

Morcón o butifarrón: 1,80 €

Salchicha o longaniza: 1,80 €

Chiquillo: 1,80 €

Lomo a la plancha: 1,90 €

Tocino a la plancha: 1,90 €

Sobrasada: 1,80 €

Sobrasada con queso: 3,00 €

Tortilla (cuña): 2,10 €

Michirones (plato grande): 4,20 €

(plato grande): 4,20 € Michirones (plato pequeño): 2,60 €

(plato pequeño): 2,60 € Patata cocida con ajo o aliño: 1,50 €

Concha o tarrina de ajo: 1,40 €

Patata asada con ajo: 1,40 €

Zarangollo (ración): 3,60 €

(ración): 3,60 € Pelota con caldo: 2,10 €

Acelgas fritas (ración): 1,80 €

Queso fresco o semicurado (triángulo): 1,80 €

Perdices de lechuga (unidad): 1,40 €

Ensalada murciana (ración): 2,80 €

(ración): 2,80 € Huevo cocido (unidad): 1,10 €

Ensalada de pimientos (ración): 3,40 €

Pisto (ración): 3,40 €

Aceitunas (ración): 1,40 €

Callos, manitas, caracoles o similares (tapa o media ración): 3,60 €

Callos, manitas, caracoles o similares (ración o plato): 7,00 €

Jamón serrano (plato 100-120 g): 4,70 €

Panera: 1,80 €

Suplemento de tomate a la plancha: 0,30 €

Guisos y Arroces

Guisos: 7,00 €

Arroces: 7,50 €

Migas (ración o plato): 7,00 €

Migas (media ración o plato): 3,50 €

Postres y otros