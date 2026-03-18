Social
Vandalizan el cartel de los escolares de Barriomar en defensa del carril bici en la carretera de Alcantarilla
El centro ha interpuesto una denuncia y los alumnos han realizado otra pancarta que reza el mismo mensaje: "el carril bici no se toca"
El cartel que los estudiantes del colegio Barriomar 74 realizaron en defensa del carril bici de la carretera de Alcantarilla amaneció vandalizado este martes. Los escolares realizaron la pancarta a finales de febrero, poco después de que el Ayuntamiento anunciase el proyecto que reubicará el actual carril bici de la vía. Y dicha pancarta decoraba la fachada del centro educativo hasta que apareció rota y en el suelo.
"Esperemos que la policía tome cartas en el asunto tras la denuncia interpuesta por el CEIP Barriomar 74", denunció la asociación de vecinos La Purísima - Barriomar a través de su cuenta de X.
"¿En qué estado bananero es medio normal que unos matones se cuelen en un colegio a destrozar una pancarta hecha por el alumnado? ¿Esta es la Murcia que queremos?", se preguntaba la entidad vecinal en la misma publicación.
Sin embargo, los estudiantes del centro realizaron otra pancarta que reza el mismo mensaje: "el carril bici no se toca", y esta se ha instalado junto a la pista deportiva del centro.
Proyecto
La carretera de Alcantarilla se despedirá del actual carril bici, si así lo permite el Ministerio de Transporte, pues la infraestructura de movilidad se construyó con fondos europeos.
Aunque el proyecto presentado por el Ayuntamiento plantea reubicar el carril bici tanto a la plataforma superior de las vías del tren soterradas como al margen del río.
La iniciativa, con una dotación económica superior a los 2 millones de euros, revertirá las últimas obras de movilidad acometidas en la zona y recuperará el anterior ancho de la vía en la carretera de Alcantarilla.
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