Los sindicatos rechazan las subidas de sueldo en el servicio de extinción de incendios de Murcia

El cuerpo de Bomberos de Murcia vive un momento de transformación y varios sindicatos se oponen a algunos de los cambios anunciados en la mesa de negociación celebrada a finales de febrero, en especial, a la subida salarial solo para el jefe y los oficiales del servicio.

Aunque fuentes del Ayuntamiento indicaron a esta redacción que el aumento 'selectivo' de sueldo se debe a la ampliación de competencias y responsabilidades en estos puestos de trabajo, que ahora tendrán que asumir la dirección y supervisión del área de Prevención de Incendios y del personal adscrito a la misma, así como nuevos funcionarios que se incluyen en el servicio.

Sin embargo, el principal cambio es que el que antes era el S.E.I.S. (Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento), hasta ahora integrado en Protección Civil, pasa a llamarse S.P.E.I.S. (Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento) y a depender directamente de uno de los oficiales.

"Esta integración permite concentrar en una única estructura operativa todas las funciones vinculadas a la prevención, planificación y actuación en materia de incendios y salvamento, con el objetivo de reforzar la coordinación interna y la eficacia del servicio", señalaron desde el Consistorio.

"Evitar agravios comparativos"

Asimismo, durante la mesa de negociación se presentaron las nuevas hojas de funciones del jefe y los oficiales del servicio y se propuso también modificar sus niveles retributivos. Para justificar estos cambios, el equipo de Gobierno argumentó durante la reunión que así se pretende equiparar estas categorías profesionales con sus homólogas en el cuerpo de Policía Local y para evitar agravios comparativos entre ambos cuerpos.

Sin embargo, los sindicatos alegaron que "no se puede apoyar una subida solo para el jefe y los oficiales sin una propuesta global de equiparación de niveles para todas las categorías del servicio homólogas a Policía Local", como informó el Sindicato de Empleados Públicos (SIME), que votó en contra de estos cambios en el servicio.

Junto al SIME, UGT votó en contra de estas medidas, mientras que el CSIF lo hizo a favor y CCOO se abstuvo.

El SIME considera que "es momento de una reorganización profunda en el servicio, no solo medidas sueltas que afectan a unos pocos". Por ello, piden·conocer el organigrama del servicio y "que todo quede sobre la mesa sin aprobar hasta que haya una propuesta conjunta que recoja lo que necesita el colectivo".

Además, el SIME pidió la convocatoria urgente de las mesas de calidad y técnicas durante la parte final de la mesa de contratación, destinada a ruegos y preguntas, petición que también recibió el apoyo de UGT.

Plazas

Respecto a la presencia de tres plazas de oficial en el organigrama, cuando solo hay dos ocupadas, durante la reunión se explicó que la tercera plaza pertenece por oposición al actual jefe del Servicio y no puede convocarse de forma definitiva, aunque sí puede cubrirse temporalmente.

Asimismo, respecto a las cinco plazas contempladas en el área de prevención de incendios, el concejal del ramo aclaró que se trasladan desde Protección Civil, sin aumento presupuestario.

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Por otro lado, se explicó que las plazas de arquitectos técnicos, ingenieros técnicos industriales e ingenieros técnicos informáticos, indicadas en el organigrama, sí son de nueva creación y dependerán directamente de los oficiales, sin adscripción a un área concreta, para funciones de apoyo técnico.