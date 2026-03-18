El PSOE cuestiona el plan de vivienda en Murcia tras la pérdida de 23 millones de fondos europeos

El anuncio de la construcción de casi 2.500 viviendas y 3.000 plazas de aparcamiento en el marco de la estrategia municipal de vivienda y suelo 2030 despertó críticas apenas horas después de su presentación este miércoles por la mañana.

El PSOE cuestiona el plan del equipo de Gobierno local tras la pérdida 23 millones de euros de fondos europeos Next Generation destinados a la construcción de más de 450 viviendas asequibles

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, señaló que la pérdida de estos fondos supone renunciar a una de las mayores oportunidades de financiación pública de las últimas décadas para impulsar vivienda asequible en Murcia.

Igualmente, el dirigente socialista advirtió el riesgo de utilizar el patrimonio público de suelo para obtener ingresos, y recordó que la Ley de Suelo de la Región de Murcia obliga a destinar estos bienes preferentemente a viviendas protegidas y a la mejora de barrios y pedanías.

"El patrimonio público de suelo no puede servir para cuadrar cuentas municipales, cuando su función es facilitar la construcción de vivienda pública y contribuir a la cohesión y el desarrollo de barrios y pedanías", declaró.

Por otra parte, el portavoz socialista cuestionó también que "el PP mezcla de forma interesada los conceptos de vivienda social y vivienda pública para ocultar su falta de soluciones", pues, "mientras la vivienda social atiende emergencias, la vivienda pública debe permitir a jóvenes y familias vivir sin destinar más del 30 por ciento de sus ingresos al alquiler", detalló.

Falta de recursos

Por otro lado, el portavoz socialista calificó el parque municipal de vivienda en Murcia de "reducido y limitado a situaciones de exclusión social" y "muy alejado de ciudades como Sevilla, Valencia, Málaga o Bilbao".

Asimsimo, Ginés Ruiz hizo referencia al servicio Municipal de Vivienda: "no se puede hacer política de vivienda sin recursos ni equipos técnicos. La vivienda exige planificación y personal especializado, y el PP ha ido reduciendo año tras año esa capacidad", aseguró.

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Por último, desde el PSOE lamentaron que el Gobierno local "se niegue a aplicar la Ley estatal de Vivienda y a declarar zonas tensionadas en el municipio", lo que impide limitar precios.