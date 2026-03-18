Murcia sumará casi 2.500 viviendas y 3.000 plazas de aparcamiento en los próximos 3 años

Unas 2.400 viviendas y 3.900 plazas de aparcamiento. Estos son los principales objetivos que marca la estrategia municipal de vivienda y suelo de Murcia, con horizonte hasta el año 2030, presentada este miércoles en el HUB audiovisual del Cuartel de Artillería.

El Ayuntamiento movilizará casi 70 parcelas municipales para la construcción de unas 2.400 viviendas, anunció el concejal de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, en la presentación de la estrategia que queda recogida en un documento de más de 2.400 folios.

Barreras para emanciparse

"Los jóvenes son los primeros demandantes de vivienda y los que lo están viviendo en sus carnes de un modo más sangrante", resaltó el edil, por lo que el plan prestará especial atención a este colectivo.

Además, la estrategia incluye medidas como poner suelo en las zonas de demanda y rebajar impuestos de la vivienda al bajar los costes de construcción.

En el mismo sentido se expresó la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, quien destacó que la vivienda permitirá a los jóvenes desarrollar su proyecto de vida en Murcia y aportará estabilidad a las familias.

Así, esta estrategia, además, ayudará a llegar al medio millón de habitantes, cifra con la que el municipio tendría mejor financiación y más concejales en el Ayuntamiento.

Además, la vicealcaldesa resaltó que la estrategia se ha elaborado atendiendo al equilibrio social del municipio y de la mano del sector privado, y que es una iniciativa abierta y participativa.

Cinco líneas

El plan se articula en cinco líneas: la construcción de vivienda asequible (en venta y alquiler con opción a compra); viviendas en alquiler en suelos dotacionales; rehabilitación de inmuebles; impulso a las viviendas sociales; y concurrencia a los planes de vivienda estatal y regional.

Además, el Ayuntamiento pondrá también en marcha parcelas dotacionales en Santiago y Zaraiche, Vistalegre, El Puntal, Cabezo de Torres y Santo Ángel para ampliar los servicios para los residentes de dichas localidades.

La primera fase de la iniciativa consistió en la redacción estrategia, con el análisis y clasificación de las parcelas municipales y un estudio de la oferta y demanda en el municipio.

La segunda fase consistirá en las licitaciones para adjudicar las parcelas y, además, el Ayuntamiento se plantea una tercera fase basada en cooperativas públicas.

Emergencia habitacional

Estamos en un contexto de emergencia habitacional, señaló Chencho Riquelme, el decano de la facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia.

Los precios están al alza, la oferta es insuficiente, los jóvenes no pueden emanciparse y hay un riesgo creciente de segregación residencial.

Además, en Murcia hay factores propios, como suelo finalista escaso -listo para construir-, presión local -pues mucha gente quiere cambiar de vivienda- y demanda externa -población extranjera que demanda vivienda-, detalló el decano.

Riquelme también explicó que una vivienda asequible no es sinónimo de una vivienda barata, pues todo depende de la capacidad económica de los ciudadanos.