Una emblemática tienda de moda de Murcia deja la Gran Vía tras más de medio siglo en su ubicación histórica

La Gran Vía Escultor Francisco Salzillo es un organismo vivo: siempre está cambiando. Decenas de tiendas y comercios cierran y abren a lo largo del año. Pero, en esta ocasión, una emblemática tienda de ropa, conocida por todo hijo de murciano, abandona la arteria principal.

No fue una decisión fácil, porque lleva semanas preparando su adiós. Este establecimiento lleva siendo en un referente clásico en el sector de la moda en Murcia desde hace más de medio siglo, especialmente conocido por su especialización en vestidos de fiesta, ceremonias y moda nupcial.

Especializa en moda para grandes eventos

Su género no ha sido su único punto fuerte, la tienda de ropa Gelen gozó durante más de medio siglo de una situación privilegiada. Desde que muchos tienen memoria, esta tienda estuvo en la Gran Vía de Murcia: una de las arterias comerciales más importantes de la ciudad.

Su ubicación es estratégica, muy cerca de la zona de El Corte Inglés, lo que la convierte en una parada habitual para quienes buscan ropa de etiqueta en el centro. Además, su especialización en moda de eventos la hace brilla ante quien busca vestidos para invitadas de boda, madrinas, comuniones y eventos de gala.

La tienda Gelen, a 20 metros de su antiguo hogar

Los nostálgicos de la moda murciana pueden estar tranquilos, puesto que la tienda de ropa Gelen deja la Gran Vía, sí, pero para mudarse al bajo en el que antes había una tienda Intersport, en la calle Jaime I el Conquistador, a unos 20 metros de distancia.

La tienda seguirá con su trayectoria en un bajo de su propiedad con una gran novedad: tendrá dos entradas, la que da a Jaime I y la que tienen los bajos que conectan con la Plaza de la Aurora.