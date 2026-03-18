Los campamentos multiaventura suman 200 plazas para los jóvenes murcianos

Los campamentos multiaventura de verano ofrecen 200 plazas para los jóvenes murcianos en entornos de naturales de la Región de Murcia, Madrid y Jaén. La programación, presentada esta mañana por la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, cuenta con cuatro propuestas diferentes para el mes de julio

En concreto, la oferta incluye tres campamentos de dos semanas de duración: uno náutico en el Mar Menor (en concreto, en Los Alcázares) y dos multiaventura y naturaleza en la Sierra de Guadarrama (en Miraflores de la Sierra) y, además, una 'semana de aventura' en la Sierra de Cazorla (en Coto Ríos, Jaén). Cada uno de los programas cuenta con 50 plazas.

Los campamentos están dirigidos a jóvenes nacidos entre 2011 y 2013, mientras que la 'semana de aventura' está destinada a participantes nacidos en 2009 y 2010. En todos los casos, será requisito estar empadronado en el municipio de Murcia con anterioridad al 1 de abril de 2026, y solo se podrá solicitar uno de los programas ofertados.

El plazo de inscripción permanecerá abierto del 13 al 23 de abril de 2026. Las solicitudes se podrán presentar a través de la sede electrónica municipal y de manera presencial en las oficinas de registro general del Ayuntamiento de Murcia.

Si la demanda supera las plazas disponibles, se realizará un sorteo público para establecer el orden de adjudicación y las correspondientes listas de espera. El precio por participante será de 400 euros para los campamentos de dos semanas y de 225 euros para la 'semana de aventura' e incluye en ambos casos el transporte de ida y vuelta desde Murcia.

Campamento náutico

El campamento náutico en el Mar Menor está especializado en la enseñanza de deportes náuticos y se desarrollará en las instalaciones de Mar Acuatic Resort, ubicadas en la playa de Los Narejos, en Los Alcázares.

El programa incluye vela ligera en niveles de iniciación y avanzado, windsurf, piragua, paddlesurf, catamarán, hidropedales y banana ski.

A ello, se suman talleres de danza, música, disfraces y manualidades, así como actividades deportivas con propuestas como snorkel, juegos tradicionales, vóley playa, frisbee, indiaca y acrosport. Además, se realizará una excursión al Acuapark de Torrevieja y una actividad de senderismo en la playa de Hita.

Campamento de multiaventura

El campamento mixto de multiaventura y actividades en la naturaleza se desarrollará a un kilómetro de Miraflores de la Sierra, localidad de interés turístico que actúa como acceso al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. El alojamiento se realizará en el Centro Educativo de Montaña, Ocio y Tiempo Libre El Colladito, en cabañas de madera adaptadas para los participantes.

La programación combina actividades de aventura y deportivas, como carrera de orientación en montaña, trekking, senderismo con interpretación medioambiental, rutas en bicicleta de montaña (BTT), tiro con arco, tirolina y slackline.

También incluye piragua, birdwatching, geocaching, escape forest, orientación nocturna y vivac, juegos de agua y olimpiadas deportivas. El programa se completa con visitas culturales al Real Sitio y Villa de Aranjuez y al Real Sitio de La Granja de San Ildefonso.

Campamento de naturaleza

El campamento de naturaleza está orientado a actividades medioambientales y al conocimiento del entorno natural. Al igual que en el caso anterior, el alojamiento se llevará a cabo en el Centro Educativo de Montaña, Ocio y Tiempo Libre El Colladito, en cabañas de madera.

El programa incluye trekking y senderismo de concienciación medioambiental y recorridos por la senda botánica y el arboreto Luis Ceballos.

También se desarrollarán actividades como tiro con arco, escape forest, geocaching, talleres de orientación en espacios naturales, orientación nocturna y vivac, y observación de fauna (birdwatching).

Además, los participantes podrán realizar talleres de recuperación de cauces y limpieza de manantiales, elaboración de rampas para anfibios, recuperación de flora autóctona, eliminación de basuraleza, instalación de comederos para aves, técnicas de progresión segura en espacios naturales y elaboración de objetos con material reciclado.

El programa se completa con visitas al Real Sitio y Villa de Aranjuez y al Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial.

'Semana de aventura'

El programa de aventura, aire libre y naturaleza se desarrolla en el corazón del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, en Jaén. El alojamiento tendrá lugar en el Hotel Paraíso de Bujaraiza, situado en Coto Ríos.

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La programación incluye tiro con arco, archery tag, canoas, parque de aventuras, tirolinas y paintball, junto a rutas senderistas, actividades de orientación y pistas, y propuestas como un juego de ingenio, Explorer, y Sensory Trail. Además, se desarrollará un taller de orientación en la naturaleza