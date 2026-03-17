Pañuelos de la Huerta solidarios para construir el gimnasio pediátrico que apadrinó Richard Gere

La iniciativa solidaria 'El Pañuelo de la Huerta' regresa estas Fiestas de Primavera para financiar la construcción del primer gimnasio oncológico pediátrico de la Región de Murcia, que estará ubicado en el Hospital Virgen de la Arrixaca y apadrinó el actor de Hollywood Richard Gere.

Los protagonistas del spot publicitario de la campaña son Roma y Ernesto, de 3 y 16 años, quienes padecen cáncer infantil y están en tratamiento en el hospital Virgen de la Arrixaca y a quienes la Fundación Aladina acompaña y atiende día a día.

En la campaña también participa la Reina de la Huerta 2025, Alba Franco, y se pueden ver espacios representativos de la tradición murciana como una barraca con aperos y una noria. Además, los tres protagonistas lucen trajes huertanos con algunos de los nuevos diseños de los pañuelos Aladina para esta campaña.

Los pañuelos se podrán encontrar en El Corte Inglés, Cano&Cánovas, los restaurantes Abadía Ibéricos y Abadía Brasserie, Elena y Clemente Confecciones, Encarna Sánchez Trajes Regionales, RK Inmohogares, Joyeros Región de Murcia, la agencia de comunicación Weekend, en todas las barracas de las Peñas Huertanas y en la tienda online de la Fundación Aladina: latiendadealadina.org.

La campaña, impulsada por el Ayuntamiento de Murcia y la Fundación Aladina, cuenta con la colaboración de la Federación de Peñas Huertanas, la Agrupación Sardinera, El Corte Inglés, Hefame, UCAM, Federación de Baloncesto de la Región de Murcia, Federación de Fútbol de la Región de Murcia y el Real Murcia.

El gimnasio contará con zona de trabajo, un gimnasio para rehabilitación y deporte adaptado, boxes individuales para entrenamientos personalizados, dos cuartos de baño, zona de almacenaje, despacho y un espacio exterior.

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A su vez, este nuevo gimnasio traerá consigo la incorporación de un profesional especializado en actividad física y salud, quien dirigirá sesiones de ejercicio personalizadas para los pacientes oncológicos.