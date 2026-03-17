Obras para construir una banda de aparcamiento y una acera en la carretera de Santa Catalina de Murcia

La carretera de Santa Catalina estrena nuevo paso de peatones y banda de aparcamiento, y "los vecinos de Aljucer pueden disfrutar, a partir de este momento, de un nuevo itinerario peatonal totalmente accesible, donde hemos puesto en el centro de todas las decisiones al peatón", resaltó la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, en su visita tras el fin de los trabajos junto al presidente de la Junta Municipal de la pedanía murciana, José Gómez.

La intervención, que ha contado con un presupuesto de 44.228 euros, se ha desarrollado en el margen oeste de la carretera de Santa Catalina, entre el carril Salabosque y el paso peatonal del cruce semafórico junto a la farmacia de la zona.

El itinerario peatonal cuenta con una anchura de 1,80 metros y discurre paralelo a la vía. En cuanto a la banda de aparcamiento, se ha construido en línea de 2,20 metros de ancho en la zona en la que, hasta ahora, los vehículos aparcados dificultaban el paso de los viandantes. En este espacio se han ubicado también los contenedores de residuos.

Además, se ha establecido un nuevo paso de peatones en el cruce con el carril Salabosque para conectar la nueva acera con la existente en la avenida de Santa Catalina y se ha incorporado pavimento podotáctil tanto en las zonas de cruce como a lo largo del itinerario para facilitar la orientación de las personas con discapacidad visual.

Noticias relacionadas

Por último, se ha renovado el alumbrado público con una nueva canalización, anclajes y arquetas de registro para los puntos de luz existentes y se ha ejecutado una obra civil para telecomunicaciones mediante dos conducciones de polietileno corrugado con sus correspondientes arquetas.