El Casino de Torreagüera revive: así será la rehabilitación del histórico edificio

El casino de Torreagüera se prepara para recuperar su papel como epicentro de la vida cultural de la pedanía murciana. El proyecto de rehabilitación del inmueble ya está redactado y el Ayuntamiento ultima ahora los detalles antes de sacar las obras a licitación.

"La rehabilitación del casino de Torreagüera es una actuación muy esperada por los vecinos y supone recuperar uno de los edificios más emblemáticos y queridos de la pedanía", resaltó la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, quien subrayó que la iniciativa "devolverá este espacio histórico a la vida social y cultural de Torreagüera".

El proyecto, con una inversión de 655.000 euros y un plazo de ejecución de doce meses, busca recuperar elementos arquitectónicos singulares del edificio, como el vestíbulo octogonal del acceso principal, la escalera monumental y el mirador curvo de la fachada. Los mismos elementos por los que el inmueble se declaró como Bien Catalogado, a instancias del propio Ayuntamiento.

El vestíbulo octogonal del acceso principal es uno de los elementos singulares del inmueble que se conservarán. / A.M.

Actuaciones

El principal objetivo es consolidar la estructura del inmueble, aunque la actuación se basa en un criterio de conservación del edificio original. Así, se repararán pilares, se reconstruirá la cubierta, se restaurarán fachadas y se actuará sobre los desperfectos existentes, provocados, sobre todo, por humedades y filtraciones.

También se renovarán completamente las instalaciones de electricidad, iluminación, telecomunicaciones, climatización y protección contra incendios para adaptar el inmueble a las normativas actuales.

El edificio estrenará ascensor y un nuevo acceso

Aunque se conservará la escalera monumental del edificio, también se instalará un ascensor y se creará un nuevo acceso posterior a cota de calle. Asimismo, se adaptarán los aseos.

Con todo, el inmueble albergará nuevos espacios destinados a actividades socioculturales, como una sala de exposiciones en la planta baja y una sala multiusos en la planta primera, en sus más de 450 metros cuadrados útiles.

Piezas originales

El Casino de Torreagüera fue construido entre 1953 y 1955 como sede del Círculo Agrícola. Abrió sus puertas en 1956 y rápido se convirtió en uno de los principales espacios de encuentro de la pedanía.

Durante décadas fue el epicentro de la actividad social, cultural y festiva de Torreagüera, y acogió bailes, celebraciones y reuniones. En su época de mayor esplendor, durante los años sesenta y setenta, el Casino llegó a contar con más de 1.200 socios en una pedanía que apenas superaba los 4.000 habitantes.

Tras las obras, el edificio conservará su configuración original, especialmente en lo relativo al vestíbulo octogonal del acceso principal y la escalera monumental que articula la comunicación entre las distintas plantas.

Aunque también se recuperarán las carpinterías exteriores de madera, el mirador curvo en voladizo y los grandes ventanales que caracterizan la fachada del inmueble.

La intervención permitirá, además, restaurar numerosos elementos interiores originales, como suelos, zócalos, puertas, ventanas y parte del mobiliario histórico, que todavía se conservan en el edificio, elementos con los que el casino se convierte en una suerte de 'cápsula del tiempo' que refleja la arquitectura y la vida social de la pedanía en la segunda mitad del siglo XX.

Además, el proyecto incorpora mejoras en el comportamiento energético del edificio mediante soluciones de aislamiento y la mejora de la envolvente.

La escalera monumental articula la comunicación entre las distintas plantas. / A.M.

La vicealcaldesa también recordó que este proyecto se enmarca en la estrategia municipal de protección y recuperación del patrimonio histórico del municipio que el Ayuntamiento viene impulsando en los últimos años, con una inversión de 20 millones el pasado 2025 que se repite este 2026.

En los últimos meses, se han culminado actuaciones como la rehabilitación del Torreón del Sol y del monumento funerario de Alfonso X, a las que se sumará en los próximos días la apertura de la segunda fase de la Cárcel Vieja y, más adelante, el fin de las obras de rehabilitación del Mercado de Verónicas.