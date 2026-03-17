VIOLENCIA DE GÉNERO
Belluga se llena de velas en memoria de las tres mujeres asesinadas en Miranda de Ebro
La Asamblea Feminista reúne en Murcia a decenas de personas para condenar el crimen machista y exigir el refuerzo de los protocolos de protección
L.O.
Un grupo de personas, convocadas por la Asamblea Feminista, se ha concentrado a partir de las siete y media de esta tarde en la plaza del Cardenal Belluga, en Murcia, en recuerdo de las tres mujeres asesinadas en Miranda de Ebro (Burgos) el pasado 10 de marzo a manos de un maltratador con dos condenas de la Audiencia Provincial de Burgos por sendos delitos de detención ilegal y de abuso sexual a menor de 16 años.
Las concentradas también mostraron su repulsa y condena a este asesinato machista con el encendido de velas en la céntrica plaza y con una performance en la que se podía ver a una mujer con una máscara y tirada en el suelo simulando haber sido asesinada. "Seguiremos exigiendo revisar y reforzar todos los protocolos para mejorar la atención de las víctimas de violencia machista", indicaron en redes sociales las convocantes de la movilización
El presunto asesino burgalés acabó con la vida de su expareja, Dolores, de 58 años; su madre Antonia, de 78; y una vecina de 24, Laura Valentina en un incendio provocado en la vivienda de la que fue su compañera sentimental, en el que resultaron también heridos dos niños.
El Ministerio de Igualdad condenó el asesinato machista y confirmó que una de las víctimas (su expareja) y el presunto agresor figuraban en el sistema VioGén y en casos inactivos, y que no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.
La Asamblea Feminista convocada todos los martes de primeros de mes concentraciones en Belluga para denunciar la lacra de la violencia machista, que desde que se tienen registran arroja un balance de más de 1.300 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.
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