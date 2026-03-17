Las actividades gratis en el Majal Blanco amplían rango de edad estas Fiestas de Primavera en Murcia

Las actividades ambientales gratis durante Semana Santa y las Fiestas de Primavera amplían rango de edad hasta los 15 años. El plazo de inscripción ya ha abierto y la iniciativa incluye servicio de transporte, también sin coste alguno.

Los programas de educación ambiental del Ayuntamiento de Murcia, diseñadas por la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, que lidera Antonio Navarro.

Por un lado, la 'Escuela de Naturaleza en Primavera', dirigida a niños de 6 a 12 años, se realiza Aula de Naturaleza del Majal Blanco con talleres, juegos y salidas por la Sierra de Carrascoy para dar a conocer los valores paisajísticos del entorno y aprender el respeto al medio ambiente

Además, este año el Consistorio ofrece una novedad para adolescentes de entre los 13 y los 15 años: jornadas con dinámicas educativas, excursiones guiadas y juegos ambientales en el Parque Forestal del Majal Blanco.

Ambas actividades se dividen en dos turnos: el primero los días 30, 31 de marzo y 1 de abril y, el segundo, los días 8, 9 y 10 de abril. El horario es de 9:30 a 13:30 horas y las actividades se desarrollarán en el Aula de Naturaleza del Majal Blanco.

Un autobús recogerá a los participantes en La Glorieta (frente al Ayuntamiento) a las 9:30 horas y los devolverá al mismo punto a las 13:45 horas aproximadamente, siempre acompañados por personal responsable.

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Las plazas son limitadas (25 por turno en la Escuela de Naturaleza), y se seguirá un estricto orden de solicitud, teniendo preferencia en la Escuela de Naturaleza quienes no hayan participado en ediciones anteriores.