Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuíferos del SeguraHuelga médicaCasino de TorreagüeraPolicía CartagenaReal MurciaFC Cartagena
instagramlinkedin

Ocio

Las actividades gratis en el Majal Blanco amplían rango de edad estas Fiestas de Primavera en Murcia

El plazo de inscripción ya ha abierto y la iniciativa incluye servicio de transporte sin coste alguno

Centro de Visitantes del Majal Blanco, en una imagen de archivo.

Centro de Visitantes del Majal Blanco, en una imagen de archivo. / L.O.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Las actividades ambientales gratis durante Semana Santa y las Fiestas de Primavera amplían rango de edad hasta los 15 años. El plazo de inscripción ya ha abierto y la iniciativa incluye servicio de transporte, también sin coste alguno.

Los programas de educación ambiental del Ayuntamiento de Murcia, diseñadas por la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, que lidera Antonio Navarro.

Por un lado, la 'Escuela de Naturaleza en Primavera', dirigida a niños de 6 a 12 años, se realiza Aula de Naturaleza del Majal Blanco con talleres, juegos y salidas por la Sierra de Carrascoy para dar a conocer los valores paisajísticos del entorno y aprender el respeto al medio ambiente

Además, este año el Consistorio ofrece una novedad para adolescentes de entre los 13 y los 15 años: jornadas con dinámicas educativas, excursiones guiadas y juegos ambientales en el Parque Forestal del Majal Blanco.

Ambas actividades se dividen en dos turnos: el primero los días 30, 31 de marzo y 1 de abril y, el segundo, los días 8, 9 y 10 de abril. El horario es de 9:30 a 13:30 horas y las actividades se desarrollarán en el Aula de Naturaleza del Majal Blanco.

Un autobús recogerá a los participantes en La Glorieta (frente al Ayuntamiento) a las 9:30 horas y los devolverá al mismo punto a las 13:45 horas aproximadamente, siempre acompañados por personal responsable.

Noticias relacionadas

Las plazas son limitadas (25 por turno en la Escuela de Naturaleza), y se seguirá un estricto orden de solicitud, teniendo preferencia en la Escuela de Naturaleza quienes no hayan participado en ediciones anteriores.

Inscripción

La inscripción es gratuita en el correo electrónico a info@ecopatrimonio.es y hay que indicar:

  • Nombre completo del menor
  • Edad
  • Nombre del adulto responsable
  • Teléfono de contacto
  • Turno solicitado

Para más información, se puede llamar al teléfono 968 21 25 18 (lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 h) o consultar la web https://medioambiente.murcia.es/

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grupo Orenes compra el cine Rex de Murcia para reabrirlo como un espacio cultural, artístico y social
  2. Educación no cierra la puerta a que los alumnos sigan en el colegio hasta los 16 años
  3. La inauguración del tercer y último tramo del Arco Noroeste ya tiene fecha
  4. Forbes elige dos colegios de la Región de Murcia entre los 100 mejores de España en 2026
  5. Gestoso coloca a su pareja en el Ayuntamiento de Murcia con un sueldo de 60.000 euros
  6. Un incendio en un ático de San Antón, en Murcia, se salda con un fallecido
  7. Ocho municipios de la Región de Murcia se disputan el megacentro de chips securizados de Quantix
  8. Uno de los barrios más históricos de Murcia se convierte en un escenario medieval desde este viernes: 'Asados, arlequines y música en directo

Acordes de arpa en Murcia para honrar a San Patricio: "Ser policía local no es un trabajo más, es una vocación de servicio público"

Acordes de arpa en Murcia para honrar a San Patricio: "Ser policía local no es un trabajo más, es una vocación de servicio público"

Las actividades gratis en el Majal Blanco amplían rango de edad estas Fiestas de Primavera en Murcia

Las actividades gratis en el Majal Blanco amplían rango de edad estas Fiestas de Primavera en Murcia

¡Promoción por el Día del Padre! Disfruta de la edición impresa digital de LA OPINIÓN a mitad de precio

¡Promoción por el Día del Padre! Disfruta de la edición impresa digital de LA OPINIÓN a mitad de precio

Un accidente obliga a cortar el carril izquierdo y causa retenciones en la A-7 a la altura de Alcantarilla

Un accidente obliga a cortar el carril izquierdo y causa retenciones en la A-7 a la altura de Alcantarilla

Pañuelos de la Huerta solidarios para construir el gimnasio pediátrico que apadrinó Richard Gere

Pañuelos de la Huerta solidarios para construir el gimnasio pediátrico que apadrinó Richard Gere

El Casino de Torreagüera revive: así será la rehabilitación del histórico edificio

El Casino de Torreagüera revive: así será la rehabilitación del histórico edificio

Pitingo acusa al PSOE de Murcia de impulsar una campaña en su contra para boicotear su concierto en la Plaza de Toros: "Que no llene"

Pitingo acusa al PSOE de Murcia de impulsar una campaña en su contra para boicotear su concierto en la Plaza de Toros: "Que no llene"

Parques y Jardines baraja movilizarse durante las Fiestas de Primavera de Murcia para renovar el contrato

Parques y Jardines baraja movilizarse durante las Fiestas de Primavera de Murcia para renovar el contrato
Tracking Pixel Contents