Acordes de arpa en Murcia para honrar a San Patricio: "Ser policía local no es un trabajo más, es una vocación de servicio público"

Once menos diez de la mañana y Belluga ya era un hervidero de gente que guardaba religiosamente su turno para cruzar las vallas, decoradas con grandes banderas de España y acceder al acto que, con motivo de su patrón, San Patricio, había preparado la Policía Local de Murcia, un 17 de marzo más.

Cetro en mano y arrastrando el velo, abanderadas de la Federación de Moros y Cristianos destacaban, por lo vistoso de sus vestimentas, mientras los invitados iban ocupando sus sillas de plástico negro y las autoridades seguían en misa, a la espera de sentarse en las suyas, rojas y en el sitio de honor de la plaza, donde los cuatro equinos (y sus jinetes) de la Unidad de Caballería daban vueltas y controlaban el perímetro.

Era el momento de las primeras fotos (ante el fondo incomparable y cada vez más ‘instagrameable’ de la fachada de la Catedral) de uniformados junto a familiares orgullosos.

La talla de San Patricio fue sacada del interior del templo, donde permanece todo el año, y colocada a pocos metros de un Citroën BX de 1.900 centímetros cúbicos, ahora una reliquia que, allá por los 80 y los 90, era un vehículo policial.

El anfitrión, el comisario general jefe, José María Mainar. Junto a él, autoridades como el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño; el presidente de la Audiencia Provincial de Murcia, Miguel Ángel Larrosa Amante; el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera; el coronel jefe de la Guardia Civil, Francisco Pulido Catalán, y el jefe superior de la Policía Nacional en la Región, Ignacio del Olmo, entre otros.

“Ser policía local no es un trabajo más: es una vocación de servicio público”, subrayó Marcos Ortuño, en declaraciones a los medios minutos antes del comienzo del acto. Asimismo, manifestó que un municipal “está en la primera línea cuando se produce una situación difícil”.

Desfiló un vespino pilotado por una fémina ataviada con el uniforme de la primera promoción de mujeres policía del cuerpo, de hace 45 años

El consejero recordó que el Ejecutivo al que pertenece destinó una inversión millonaria para reforzar los medios (materiales y humanos) de las Policías Locales hace unos meses, algo que el presidente de la Región anunció en octubre, en el foro 'Una Región más segura: nueva Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana', organizado por La Opinión.

Apuntó, por otro lado, que “somos la Región con menos policías nacionales y guardias civiles por habitante”, por lo que cargó contra “la falta de compromiso” que, a su juicio, tiene el Gobierno de Pedro Sánchez con la seguridad de los murcianos.

Volviendo a San Patricio, la ceremonia se desarrolló según lo previsto: se pasó revista a los agentes en formación (al son del Canto a Murcia de La Parranda), se dieron medallas y se rindió homenaje a los caídos, corona funeraria incluida.

Efectivos en formación delante del Palacio Espicopal, en el acto por San Patricio en Murcia. / Juan Carlos Caval

A destacar en el tradicional desfile que sirvió como broche de oro del acto la presencia de un vespino pilotado por una fémina ataviada con el uniforme de la primera promoción de mujeres policía del cuerpo, de hace 45 años.

Lo más antiguo que fue recreado, el policía en bici de los años 40. El cuerpo, cómo no, se moderniza, y también lo mostró.

Los acordes del acto corrieron a cargo de Marina del Carmen Solano, agente de la Policía Local, que tocó el arpa, mientras su compañero Antonio Manzanera se hizo cargo de la flauta. Verónica Roca, la trompeta, mientras que Adrián Giménez se ocupó del saxofón. Conforman un cuarteto, grupo de cámara de la Policía Local.

Medallas y felicitaciones

Y, como no, hubo distinciones. La Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco fue para cuatro personalidades ajenas al cuerpo (el fiscal Vivo, el jefe de la Policía Nacional, el coronel de la Guardia Civil Pulido Catalán y un subinspector de la Policía Local de Guadix, en Granada) y para 31 miembros de la Policía Local de Murcia.

Igualmente, para valorar los méritos de aquellos funcionarios que han sobresalido notoriamente en el cumplimiento del servicio a lo largo del año, se procedió a hacer una Felicitación Personal Pública a 45 agentes de la Policía Local.

Cabe recordar que San Patricio no solo es el patrón de Irlanda: también lo es de Murcia. Así lo estableció, antaño, el Concejo de la ciudad, y el motivo fue para conmemorar el triunfo del Reino de Murcia sobre los árabes de Granada, en la batalla de los Alporchones. La fecha de la contienda: 17 de marzo de 1452.