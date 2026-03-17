Más de 600 nuevos negocios y casi 3.000 inserciones en Murcia gracias al programa municipal de empleo

Casi 3.000 murcianos encontraron trabajo el año pasado a través del servicio municipal de empleo. Así se desprende del balance de actuaciones que hizo este martes la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, en la sesión del consejo territorial de empleo y desarrollo local en la que también se abordaron las líneas de trabajo para el próximo periodo.

"Entre los hitos alcanzados destaca la inserción laboral de 2.725 personas, el impulso al emprendimiento con más de un millón de euros en ayudas y la definición de las líneas estratégicas para el periodo 2026-2027", detalló la edil durante la presentación del informe de evaluación de 2025 del plan de empleo.

Un total de 111 orientadores prestaron 72.639 horas de atención personalizada a un total de 9.816 usuarios, de los que el 65 por ciento pertenecen a colectivos con especiales dificultades de inserción.

Como resultado de esta labor y de la gestión de 4.770 ofertas de trabajo, 2.725 personas lograron incorporarse al mercado laboral, datos que sitúan la tasa de inserción en el 27,8 por ciento.

Además, se impulsaron 855 acciones formativas -un 17,1 por ciento más que el ejercicio anterior-, que suman un total de 68.635 horas lectivas y contaron con la participación de 164 docentes y 8.087 alumnos.

Dentro de la oferta destaca la apuesta por la cualificación en certificados de profesionalidad, con 29.405 horas de formación, y el enfoque social, con 17.044 horas de formación prelaboral.

Emprendimiento

En cuanto al emprendimiento, se ha experimentado un crecimiento notable en 2025, con 4.570 personas asesoradas por las entidades adheridas al plan, de las cuales el 50,7 por ciento son mujeres.

Este acompañamiento ha cristalizado en la creación de 603 nuevos negocios o proyectos de autoempleo, con una tasa del 13,2 por ciento. La modalidad preferida por el 76 por ciento de los emprendedores fue el trabajo autónomo.

Asimismo, 899 usuarios con actividades ya consolidadas recibieron asesoramiento para su expansión y mejora.

Este impulso al emprendimiento se vio respaldado por una inversión de 1.019.655 euros destinados al fomento del autoempleo, lo que supone un incremento del 60,5 por ciento respecto al ejercicio anterior.

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El consejo reúne a 65 entidades que representan a los principales agentes del empleo y el emprendimiento del municipio, así como a 11 servicios municipales y 10 organismos de la Administración pública regional y estatal, entre ellos el Servicio Regional de Empleo y Formación, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.