Una pastelería famosa por sus donuts con forma de flor abre esta semana un nuevo local en Murcia

Una nueva pastelería aterrizará en Murcia esta semana y planea hacerlo por todo lo alto. El local que albergará el nuevo establecimiento está casi terminado. De hecho, en su fachada ya puede leerse el reto que lanzan a sus seguidores en sus redes sociales: "¿Adivinas dónde abrimos?", reza su escaparate.

Se trata del segundo de sus establecimientos en el municipio murciano. El primero se encuentra en Sangonera la Seca, en la avenida de Mazarrón y, desde ahí, comenzaron a elaborar en su obrador todos los éxitos: tortas de boniato, empanadillas, pasteles de carne o los famosos donuts murcianos, los Wheel’s.

Llegan los Wheel’s a Murcia este sábado

"Más que una pastelería", aclara en su eslogan La Huertana, la pastelería que este sábado, 21 de marzo, tiene pensado encender sus hornos en la avenida Juan Carlos I de Murcia (junto al edificio de Aguas de Murcia).

Según explican desde la marca, La Huertana "es un concepto de pastelería y confitería con obrador propio, donde todos los productos que se ofrecen se elaboran a partir de recetas propias". A su vez, apuestan por "combinar la tradición y producto artesanal" tanto al servir en mesa como al preparar para llevar.

Sus cruasanes, otra de las ofertas saladas del local. / L. O.

Entre la oferta de esta nueva pastelería, destacan productos "muy ligados a la tradición murciana, como el pastel de carne murciano y diferentes variedades de empanadillas artesanas, además de pan pizzas, bollería y repostería elaborada en nuestro propio obrador".

Uno de los productos más característicos de la marca son los Wheel’s, unos donuts con forma de flor y diferentes sabores que se han convertido en "uno de los productos más reconocibles de La Huertana", cuentan. Incluso tienen uno con sabor a paparajote.

El nuevo local cuenta, al mismo tiempo, "con una amplia terraza y un espacio pensado tanto para disfrutar de un desayuno o un café como para llevarse los productos", indican.

La Huertana estará ubicada en la avenida Juan Carlos I, junto al edificio de Aguas de Murcia. / La Huertana

Buscan personal para su nuevo establecimiento

Hace unos días La Huertana publicaba en sus redes sociales que para la apertura del nuevo local buscaban para trabajar. "Se necesita personal", publicaron. Para proponer tu candidatura a los puestos de trabajo, debes, según la pastelería, mandar tu curriculum vitae a recursoshumanos@semilladevida.es.