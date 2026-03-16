Pitingo acusa al PSOE de Murcia de impulsar una campaña en su contra para boicotear su concierto en la Plaza de Toros: "Que no llene"

Pitingo tiene mucho que contar... y lo que contó sucedió en Murcia. Antonio Manuel Álvarez Vélez, que así figura en su DNI, regresó a los escenarios hace apenas tres meses con su gira Pitingo y Punto después de un año y medio apartado de los focos para superar una depresión, según explicó el cantante.

Un parón que no fue capricho, sino necesidad: los "desengaños" acumulados con la industria musical fueron desgastando poco a poco su motivación hasta que no le quedó otra que parar y refugiarse junto a su familia, de acuerdo con 'Herrera en Cope'.

Ahora, en una extensa conversación con Carlos Herrera, el artista sevillano repasó las luces y sombras de su carrera (y ha lanzado una bomba con nombre y apellidos).

Una campaña en redes para hundir su concierto en Murcia

Pitingo recuerda que, días antes de actuar en Murcia, comenzó a detectar en redes sociales algo que no le cuadró: una oleada de mensajes coordinados para desacreditarle y lograr que el espectáculo fracasara. "Pitingo que no llene", "Pitingo es fascista" o "Pitingo, el facha" eran algunos de los mensajes que podían leerse en aquella campaña.

Pese a la dramática situación, el cantante lo analiza con distancia y cierta ironía: "A mí ya me da igual que digan esas gilipolleces, con perdón de la palabra, porque es que encima le han quitado una importancia a la palabra increíble", afirma en referencia a quienes le tachan de "facha".

Lo que más le llamó la atención fue el patrón que descubrió al rastrear los perfiles que difundían esos mensajes: "Todos los perfiles estaban abiertos el mismo día y a la misma hora", con nombres como L1000, lo que apuntaba claramente a cuentas creadas de forma expresa para el boicot. La conclusión a la que llegó fue inevitable: se trataba de una "campaña organizada".

El dedo acusador apunta al Ayuntamiento de Murcia

Y Pitingo no se anda con rodeos a la hora de señalar a los responsables. "Lo digo claramente, fue desde el Ayuntamiento de Murcia, cuando entonces estaban el PSOE", afirma con rotundidad, aunque explica que nadie reconoció nunca la autoría y que su convicción parte de una suposición: "Sé que venía de ahí".

El boicot les salió por la culata

El desenlace, sin embargo, no pudo ser más satisfactorio para el artista. La presión mediática generó el efecto contrario al buscado y el concierto registró un lleno en la Plaza de Toros de Murcia (3 de julio de 2021). "Yo llené la Plaza de Toros, gracias a Dios, porque crearon el efecto contrario. Y aparte se iba a llenar igual", celebra.

Como gesto de que el sabotaje no le había rozado lo más mínimo, Pitingo tomó una decisión tan llamativa como simbólica: dejó dos entradas en el Ayuntamiento para que sus presuntos detractores pudieran asistir al espectáculo y comprobar con sus propios ojos el resultado.

El cantante cierra el episodio con una reflexión que no deja lugar a interpretaciones: "Son los que han hecho que la gente se odie los unos a los otros. Supongo que será algo para que no les odien a ellos".