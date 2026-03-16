Parques y Jardines baraja movilizarse durante las Fiestas de Primavera de Murcia para renovar el contrato

El servicio municipal de Parques y Jardines se plantea movilizaciones al inicio de las Fiestas de Primavera de Murcia para pedir la renovación del contrato del servicio, que está vencido y en prórroga forzosa desde hace dos años.

Por ello, el comité de empresa solicita, de nuevo una reunión con el concejal responsable del servicio "para solucionar esta situación", expresan en un comunicado difundido a través de Comisiones Obreras.

El Grupo Municipal Socialista, que ya ha denunciado esta situación en más de una ocasión, mostró su apoyo a la plantilla de trabajadores del servicio en un escrito en el que exige al concejal responsable "que rectifique, que atienda de inmediato la solicitud de reunión del comité de empresa y que abra un canal de diálogo real con los representantes de los trabajadores".

"La callada por respuesta"

El comité de empresa de la concesionaria del servicio, conformado por las organizaciones sindicales CCOO, REDES, UGT y USO, asegura que se ha puesto en contacto "en reiteradas ocasiones y durante meses" con el concejal sel servicio para evaluar el pliego de condiciones del citado servicio, así como plantear "varias cuestiones y preocupaciones de la plantilla".

Los sindicatos denuncian que, a pesar de enviar la solicitud por varias vías, el concejal "ha dado la callada por respuesta", y que en el Pleno del Ayuntamiento este mes de febrero el edil "denegó públicamente reunirse con los representantes de los trabajadores", algo que califican de "desprecio hacia esta plantilla".

Por ello, "ante esta situación de bloqueo", el comité de empresa, con el apoyo de la plantilla, "tiene previsto tomar medidas". Y la primera serán movilizaciones al inicio de las Fiestas de Primavera, "si esta situación no se solventa", concluyen desde el comité de empresa.

Así, las movilizaciones del servicio de Parques y Jardines podrían unirse a la huelga que los conductores del servicio de autobús plantean desarrollar entre los días 2 y 7 de abril.

La plantilla del servicio se compone de más de 250 operarios que trabajan a diario en el mantenimiento de los más de 110.000 árboles del municipio.