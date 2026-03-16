A licitación las obras en el edificio Escuelas Nuevas de El Palmar para albergar biblioteca y sala de estudios

El edificio Escuelas Nuevas de El Palmar reabrirá tras más de 5 años para convertirse en el epicentro de los servicios municipales en la pedanía.

El inmueble, ubicado en la calle Navarra, albergará biblioteca, sala de estudios, centro municipal y dos salas multiusos con las obras que ya están en licitación, tras la publicación del contrato en la Plataforma de Contratación, anunció este lunes el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 1.8 millones de euros, con cargo al Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías (PEIP), y responde a una demanda histórica de los vecinos de El Palmar.

El plazo de presentación de ofertas concluye el 6 de abril y el pliego de condiciones prevé que los trabajos inicien este verano, con un plazo de ejecución de 10 meses.

Espacios

La futura biblioteca se ubicará en la planta primera del edificio, que "está diseñada para que sea totalmente accesible", detalló el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, en la primera planta se duplicará el espacio disponible al pasar de los 336 metros cuadrados de la actual sede a los 651 en los que se instalarán una sala de lectura infantil y otra para adultos, así como despachos y aseos.

La sala de estudio también se ubicará en la planta baja y contará con acceso directo desde la calle. El espacio, de 178 metros cuadrados útiles, ofrecerá casi 100 puestos y entrada automatizada.

Techo de cristal y un ascensor

El antiguo patio central, distribuidor principal del edificio, contará con una gran estructura acristalada como techo y será una gran sala polivalente para acoger exposiciones, presentaciones y otras actividades culturales y sociales.

En la planta baja se ubicarán también la recepción, aulas taller para programar actividades varias, y dos salas multiusos. Ambas plantas quedarán conectadas tanto con escaleras renovadas como con un ascensor de nueva instalación.

El edificio estrenará ascensor y renovará escaleras

También se restaurarán las fachadas y se eliminarán elementos añadidos en intervenciones anteriores. Asimismo, se instalará un nuevo forjado sanitario para evitar humedades, se reforzará la estructura de la planta superior y se cambiará la antigua cubierta por una nueva estructura metálica con aislamiento térmico.

Por último, en el entorno del edificio se construirán nuevas nuevas aceras, se renovará el pavimento y se instalará nueva iluminación exterior, aunque esto será en futuras intervenciones.

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La actual biblioteca Pelagio Ferrer, inaugurada hace 41 años, dio servicio a más de 12.000 usuarios en 2024 y 9.000 préstamos. En sus salas se han celebrado cuentacuentos, clubes de lectura, talleres y actividades educativas que han enriquecido la vida cultural de la pedanía, y "el nuevo espacio continuará su legado, adaptándolo al presente y al futuro", aseguraron desde el Consistorio.