Los actores vinculados a la Semana Santa murciana se dan cita en la Feria Cofrade

La tercera edición de la Feria Cofrade de Murcia despliega en el paseo Alfonso X un total de 16 casetas que reunirán a los actores vinculados a la Semana Santa murciana.

Cofradías, hermandades, artesanos y comercios vinculados al mundo nazareno ofrecerán exposiciones del 17 al 22 de marzo y, en paralelo, se desarrollarán actividades sobre cómo vestir a los nazarenos murcianos y la colocación de mantillas, así como un 'photocall', un podcast en directo, talleres dirigidos a jóvenes y propuestas pensadas para los más pequeños.

"La Feria Cofrade refuerza la conexión entre tradición, comercio y turismo en nuestra ciudad, generando oportunidades para artesanos, comercios y cofradías y acercando a vecinos y visitantes la riqueza de la Semana Santa de Murcia", destacó el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, en la presentación del evento.

El edil también resaltó que iniciativas como esta ayudan a dinamizar el centro de la ciudad, apoyar al pequeño comercio y proyectar Murcia como destino atractivo durante la primavera.

Por su parte, el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, señaló que "la Feria Cofrade es también un espacio para acercar al público la identidad y la historia de nuestra Semana Santa, una manifestación cultural profundamente arraigada en Murcia que forma parte de nuestro patrimonio". En la presentación también participaron José Ignacio Sánchez Ballesta, presidente del Cabildo Superior de Cofradías de Murcia.

Participantes

Entre las entidades participantes se encuentran la Cofradía del Amparo, la Cofradía del Perdón, la Cofradía de Jesús, la Cofradía de Servitas, la Cofradía de la Fe, la Hermandad del Rosario de Fátima de San Antolín y la Cofradía del Santísimo Cristo de la Providencia y María Santísima de la Súplica.

También estarán presentes artesanos y comercios vinculados al ámbito cofrade como Bisutería Ella's, Jesús Ganga (La Sená), Puertecica de Cielo, Acuarelas Nazarenas y Acho Shocks, así como, en el ámbito social, la entidad Jesús Abandonado.

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La celebración coincidirá con la parte final de la Cuaresma, un periodo en el que se concentran numerosas citas del calendario cofrade, como presentaciones, quinarios, exaltaciones y pregones, además de procesiones destacadas como la del Ángel.