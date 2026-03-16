Más de 20 cámaras se unen al cuerpo de Policía Local de Murcia

La Policía Local de Murcia estrena 24 cámaras unipersonales adquiridas por un valor de 18.000 euros, iniciativa que fue presentada este lunes por el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, junto al Comisario Jefe de la Policía Local de Murcia, José María Mainar.

Las cámaras, que graban vídeo y audio, podrán utilizarse en espacios públicos y en situaciones legalmente habilitadas, como la intervención en presuntos delitos o infracciones graves, aunque siempre "bajo los principios de proporcionalidad, necesidad e intervención mínima", detalla el Ayuntamiento en un comunicado.

Estos dispositivos también aportan mayor seguridad jurídica a las actuaciones policiales al servir como prueba en juicios y, además, tienen "un efecto disuasorio, reduciendo conflictos y conductas ilícitas", resaltan desde el Consistorio. Asimismo, el material grabado podrá emplearse en la formación y evaluación profesional.

Actuaciones

El uso de estos dispositivos recaerá principalmente en el Grupo Especial de Seguridad Ciudadana, una unidad especializada de la Policía Local integrada en la División Centralizada y con base en la Comisaría del Infante.

Entre sus funciones se encuentra la prevención y denuncia del consumo de alcohol en la vía pública, el control de la venta de alcohol fuera de horario o a menores, la vigilancia de conciertos y recintos municipales, así como facilitar el desarrollo de grandes desfiles y eventos.

También realizan controles de seguridad en la ciudad y pedanías, inspecciones en locales de ocio y documentación, actuaciones contra la venta ambulante ilegal y labores de prevención de hurtos y robos.

Además, estos agentes elaboran informes periciales en infracciones penales relacionadas con la propiedad industrial e intelectual y participan en la protección de autoridades y edificios municipales cuando existen situaciones de riesgo.

Primer plano de los nuevos dispositivos de grabación de la Policía Local de Murcia. / Juan Carlos Caval

Este despliegue forma parte de un proyecto piloto destinado a evaluar la eficacia en el día a día y el objetivo es adquirir más cámaras para que, a medio plazo, todos los agentes que realizan funciones operativas cuenten con su cámara individual.

La inversión realizada para la adquisición de los 24 dispositivos asciende a 17.975,76 euros e incluye no solo las cámaras, sino también los soportes para el uniforme, los cargadores y el software de gestión de evidencias.

Estrategia de modernización

Aunque esta actuación "forma parte de un proceso más amplio de modernización y refuerzo de la Policía Local de Murcia", resaltan desde el Ayuntamiento en el comunicado en el que recuerdan la incorporación de más de 60 nuevas motocicletas al parque móvil policial y 26 nuevos turismos patrulla.

En materia de personal, la plantilla se ha reforzado con la incorporación de 57 nuevos efectivos en el último año, de los cuales 55 son agentes y 2 subinspectores.

A estas medidas se suma la creación de nuevas unidades especializadas, como la Unidad de Caballería, integrada por cuatro jinetes, y la Unidad de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), formada por 12 efectivos, que refuerza la presencia policial en zonas peatonales y espacios de difícil acceso para vehículos convencionales.

Asimismo, se adquirieron cuatro nuevos furgones destinados al Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) y dos furgones policiales adicionales para el servicio general.

Por último, cabe mencionar el futuro centro integral de seguridad de El Palmar, una infraestructura que aglutinará todos los servicios de seguridad y emergencias del municipio.