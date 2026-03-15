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Entierro
San Javier se zambulle en el alborozo para recibir a la Sardina
El maravilloso cortejo sardinero se desparramó este fin de semana por el litoral murciano. Después del aperitivo que supuso la recreación histórica del sábado pasado, ahora tocaba trasladar la fiesta a San Javier, municipio desde el cual este año parte la Sardina para llegar a Murcia y ser quemada en Martínez Tornel la segunda semana de abril. En la localidad marmenorense hubo pasacalles, sardinada popular y, ya por la tarde, un gran desfile que hizo las delicias de grandes y pequeños, al son de los silbatos y la generosidad.
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