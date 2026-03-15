Nuevo intento para poner en marcha el parque industrial de El Puntal en Murcia

Un nuevo intento para poner en marcha el parque industrial de El Puntal echa a andar con el inicio del proceso de evaluación ambiental estratégica de uno de los tres sectores urbanísticos que lo componen.

El también llamado Parque de Actividad Económica del Norte se instalará junto a la conocida como 'rotonda de la araña', al lado del Ikea, en los terrenos vacíos que hay enfrentados al Odiseo, y rodeará el campo de fútbol de La Flota.

El objetivo de la iniciativa, promovida por un particular, es habilitar más suelo industrial en el norte del municipio y crear un tejido comercial y de servicios desde la autovía de Madrid hacia la antigua carretera N-301, y continuar la Costera Norte hacia el Oeste.

Revés

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó en 2004 el plan parcial del sector ZP-Pn4-1. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) inició un expediente de Deslinde de Dominio Público de la rambla de Barnuevo que cruza el sector, que se aprobó definitivamente en 2009.

El anterior procedimiento se archivó debido al deslinde de la rambla de Barnuevo

Por ello, el promotor de la iniciativa solicitó una Modificación del Plan Parcial en 2013 para adaptar el proyecto al deslinde. Pero, a raíz de distintos informes preceptivos y vinculantes en materia de legalidad emitidos por la Dirección General de Territorio y Arquitectura de la Región de Murcia, se archivó el procedimiento anterior y se inició uno nuevo.

El motivo es que los informes dictan que este procedimiento ha de tramitarse conforme a la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (LOTURM) de 2015.

Ahora, el avance del plan parcial inicia de nuevo el proceso de evaluación ambiental estratégica tras su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), pero esta vez deja espacios libres y zonas verdes coincidiendo con las áreas afectadas por la Zona de Flujo Preferente (ZFP) delimitada por la Confederación.

Este sector, de 494.616 metros cuadrados, completará el Parque de Actividad Económica del Norte junto con los sectores ZP-Pn04-2 y ZP-Pn04-3. En este sentido, cabe mencionar que el avance del plan parcial del sector ZP-Pn04-2 también salió a información pública en abril de 2025.

Los usos a implantar en estos tres sectores son grandes establecimientos industriales; almacenes e industrias, servicios, equipamientos colectivos y servicios públicos.

"A la casilla de salida"

El anterior procedimiento no llegó a buen puerto debido a un cambio normativo en la legislación urbanística y la disparidad de criterios entre la Comunidad y el Ayuntamiento respecto a la aplicación de la Ley de Suelo.

Así, se determinó iniciar de nuevo el procedimiento de evaluación ambiental estratégica, "lo que en la práctica supone volver a la casilla de salida y comenzar la tramitación desde el principio", indica el acta de la sesión plenaria en la que se aprobó esta decisión por unanimidad, a la que ha tenido acceso esta redacción.

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Con todo, la solicitud para iniciar la evaluación ambiental se presentó el 27 de marzo de 2024 a través de la urbanizadora municipal, Urbamusa, equipo redactor de este instrumento de planeamiento autorizado por GLOBAL LOGISTIC CHAIN, .S.L. Y dicho procedimiento inicia ahora con su publicación en el BORM.