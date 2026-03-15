Leonor Antón, Reina de la Huerta de Murcia Infantil 2026: "No me esperaba para nada ser reina, como mucho dama"

¿Qué sintió en el momento que dijeron su nombre como Reina de la Huerta Infantil?

Estaba muy contenta y muy nerviosa porque fue algo que no me esperaba. Me esperaba como mucho ser dama, no reina, no me lo podía creer. Estaba temblando de los nervios. Cuando dijeron mi nombre me puse a llorar de la emoción.

¿Está nerviosa por el momento de la Exaltación Huertana con la coronación de azahar?

No, porque ya siendo reina, está todo hecho. Solo queda disfrutar.

¿Cómo vivió la jornada de convivencia y el camino hasta llegar hasta este momento?

En la convivencia me lo pasé muy bien. Aunque no te creas se hacen amistades. Son momentos que nunca olvidas porque oportunidades así no las tiene nadie.

¿Le habían dado algún consejo, familiares o miembros de la peña para la gala y este momento?

Mi padre me dijo que disfrutase y sonriese, pasase lo que pasase, y que soy la reina de mi peña.

Empecé viendo a una niña bailar en mi colegio, que me encantó y me quise apuntar a una peña Leonor Antón — Reina de la Huerta Infantil 2026

¿Desde cuándo forma parte de su peña, ha acumulado muchos refajos?

Estoy en Las Tenajas desde los 7 años. Tengo 3 refajos de la peña y dos más, pero me estoy haciendo uno yo misma.

¿Le viene de familia el pertenecer a la peña y seguir las tradiciones huertanas?

Empecé viendo a una niña bailar en mi colegio, que me encantó y me quise apuntar a una peña. Yo no sabía cuál, pero me tocó Las Tenajas y me encanta. De hecho, mi hermano está en la peña también, gracias a mí.

¿Cuál es su parte favorita de las Fiestas de Primavera?

El día del Bando de la Huerta y el de la Batalla de las Flores porque te sientes más en tu ambiente.

¿Por qué cree que va a ser una buena Reina de la Huerta Infantil?

Creo que voy a ser una buena reina porque el jurado me ha elegido a mí.

¿Le gustaría en un futuro poder ser también Reina de la Huerta?

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Me encantaría poder ser reina mayor, pero depende de cómo lo pase con esta experiencia también. Si no fuera reina, me gustaría salir de dama.