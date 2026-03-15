Los coches eléctricos se crecen en el municipio de Murcia: los vehículos ECO se duplicaron el último año y los cero emisiones han aumentado un 87 por ciento. Así se desprende del padrón de vehículos de 2026 aprobado por la Agencia Municipal Tributaria.

El padrón de vehículos, publicado a finales de febrero en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), es el instrumento con el que se estima la recaudación municipal relativa al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

Y la previsión de este año relativa al tributo comúnmente conocido como el sello del coche alcanza los 29.5 millones de euros, según establece el capítulo de ingresos del Presupuesto municipal para 2026.

El Ayuntamiento espera recaudar 29.5 millones con el cobro de los 332.405 recibos que recoge el padrón

Esta es la cantidad que el Ayuntamiento espera recaudar tras cobrar 332.405 recibos, que aúnan un total de 357.137 vehículos, 10.817 más que el año anterior.

Crecimiento demográfico

Este aumento que "responde al crecimiento económico y demográfico que está experimentando el municipio, así como al dinamismo de la actividad y las matriculaciones", señalan desde el Ayuntamiento. De hecho, el padrón municipal de 2025 suma 479.491 habitantes, 4.657 personas más que en 2024.

"La evolución del parque móvil refleja el dinamismo que vive el municipio de Murcia, con más actividad, más población y una renovación progresiva hacia modelos más eficientes y menos contaminantes", resaltó en este sentido el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.

"La evolución del parque móvil refleja el dinamismo que vive el municipio", resaltó Muñoz

El edil agregó que este cambio "también se está produciendo en el transporte público con la incorporación de nuevos vehículos eléctricos".

Bonificaciones fiscales

Aunque uno de los datos más significativos es el aumento de los vehículos con distintivo ambiental acogidos a bonificación en el impuesto. De los más de 350.000 vehículos que recoge el padrón, más de 7.500 vehículos se benefician de bonificaciones fiscales.

De ellos, 5.964 de ellos lo hacen por su menor impacto ambiental, cifra que supone el 2 por ciento del total. El resto 1.289, son vehículos declarados históricos por tener más de 25 años. A las bonificaciones, se suman las 21.941 exenciones, sobre todo, por discapacidad.

Casi 1.300 automóviles se libran de pagar el sello del coche por tener más de 25 años

Los vehículos con etiqueta ECO acogidos a bonificación han pasado de 2.701 a 4.042, lo que supone un incremento cercano al 50 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Por su parte, los vehículos clasificados como cero emisiones acogidos a bonificación crecieron aún más, al pasar de 1.025 a 1.922, lo que representa un incremento cercano al 87 por ciento.

Así, un total de 7.253 vehículos se beneficiarán este año de bonificaciones fiscales, frente a los 4.239 que lo hicieron el año pasado, lo que supone un crecimiento cercano al 71 por ciento.

'Rebajas' en el IBI

Los vehículos clasificados por la Dirección General de Tráfico con distintivo cero emisiones cuentan con una bonificación del 75 por ciento en el impuesto durante los tres primeros años, mientras que los vehículos con distintivo ECO disfrutan de una bonificación del 30 por ciento durante el mismo periodo.

Además, desde el Ayuntamiento destacan también la ampliación de la red de recarga en el municipio, que ya supera los 300 puntos entre infraestructuras públicas y privadas, así como la instalación progresiva de cargadores en aparcamientos de gestión municipal, como es el caso de Verónicas, infraestructura que también estrenó ascensor a principios de mes.

Otros vehículos sujetos a bonificación, en este caso al cien por cien, son los declarados históricos por tener más de 25 años. Además, se contemplan varias exenciones, aunque la que más peso tiene en el padrón es la contemplada por discapacidad.

Otros vehículos que pueden librarse de pagar este impuesto son los vehículos agrícolas, sanitarios, de universidades y organismos internacionales, así como los autobuses urbanos.

Congelación de tasas e impuestos

Estas bonificaciones se enmarcan en un contexto de congelación de tasas, impuestos y precios públicos, medida con la que los murcianos ahorrarán hasta 25 millones de euros este año.

En concreto, el ahorro que se contempla con el sello del coche es de 500.000 euros, al igual que el del y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). En cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos (IBI), el ahorro será de 300.000 euros.

Muñoz señaló que esto ha sido posible "gracias al esfuerzo realizado para ordenar las cuentas municipales, lo que ha permitido congelar impuestos y ampliar bonificaciones, aliviando de esta forma la economía de las familias murcianas al tiempo que se impulsan políticas que favorecen una movilidad más sostenible".