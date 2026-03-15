Beniaján reza con música

La iglesia de San Juan Bautista de Beniaján acogió anoche el pregón de la Semana Santa de esta localidad nazarena y huertana, y tuvo el honor de pronunciarlo una entidad centenaria íntimamente ligada a las celebraciones. Se trata de la Agrupación Musical de Beniaján, que desarrolló un original pregón-concierto leído por su presidente, José Flores Micol, y sostenido por las marchas que iba desgranando la banda titular, dirigida por José María González Olivares.

El pregón arrancó poniendo de manifiesto que si hay pueblos que rezan en silencio y otros con palabras, Beniaján es de los que mejor saben rezar con música. Que es un lugar donde la fe tiene ritmo; la tradición, compás, y la emoción, partitura, provocando que, cuando suenan sus bandas, se escuche algo más profundo que una simple melodía: también historia, memoria e identidad. Porque, en palabras de Micol, en la Semana Santa no se explica, se interpreta.

Los músicos atienden al director de la banda. / L. O.

Así se vivió durante todo el acto, conjunción sublime de arte, tradición y pasión que han sabido atesorar la Banda y la Semana Santa en Beniaján para orgullo de todo un pueblo. Dos manifestaciones culturales de prestigio que aglutinan además siglos de historia, pues si la Agrupación Musical de Beniaján hunde sus raíces en el siglo XIX, su es quizá de las más antiguas de toda la Huerta, remontándose al XVI. Pero lo que también se pudo constatar anoche es la transmisión de todo ese legado a una juventud brillante dispuesta a mantenerlo y engrandecerlo.

La banda preparó para la ocasión algunas de las marchas que compositores locales han dedicado a pasos de la Semana Santa beniajanense, como La Samaritana, Cristo Yacente y La Soledad, de Antonio Lorca, o Cristo de las PenasLa DolorosaSerafín Tomás. Porque sí, porque en Beniaján la música nace y se hace. Pero también sonaron otras piezas tan extendidas y popularizadas como Nuestro Padre JesúsEmilio Cebrián; El EvangelistaJosé VélezMektubMariano San Miguel, componiendo una procesión sonora y emocional que sobrecogió al público.

Fue además una noche de homenaje, con el nombramiento del Nazareno de Honor 2026. La distinción ha recaído este año en Emmanuel Arce Escribano, persona en la que precisamente confluye dedicación y compromiso tanto con la Semana Santa como con la Agrupación Musical.

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Se dieron así por iniciados de manera oficial los actos de la programación de este año, que tienen en Beniaján como fechas más relevantes el Miércoles, Jueves y Viernes Santo, con unas procesiones que congregan a miles de visitantes tanto de la localidad como de otros lugares. Ocasiones en las que sentir y escuchar el rezo musical de un pueblo que vive con pasión.