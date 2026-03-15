Ángela Muñoz, Reina de la Huerta de Murcia 2026: "Fui la primera de mi familia en entrar en una peña huertana"

¿Qué sintió en el momento que dijeron su nombre como Reina de la Huerta?

Estaba muy contenta e ilusionada, no me lo esperaba para nada. Estoy muy contenta de poder representar a Murcia en este año tan especial, el 175 aniversario del Bando de la Huerta.

¿Está nerviosa por el momento de la Exaltación Huertana con la coronación de azahar?

No, porque ya siendo reina, está todo hecho. Solo queda disfrutar.

¿Cómo vivió la jornada de convivencia y el camino hasta llegar hasta este momento?

Antes de salir a la gala anoche estábamos hablando sobre la convivencia precisamente. Cuando me decían otras damas y reinas que nos íbamos a llevar amigas para toda la vida, no me lo podía creer. Yo pensaba: 'vaya exageradas, si son unas chicas que conozco un fin de semana, ¿cómo es eso posible?' Pero, sí era cierto, cuando convives tanto con una persona, te das cuenta de que sí es posible. Y espero que esa amistad se mantenga con los años, no solo con las que hemos salido, sino con todas las candidatas.

¿Le habían dado algún consejo, familiares o miembros de la peña para la gala y este momento?

Que disfrutase, que fuese natural, yo misma, que estuviese tranquila y lo que tenga que ser, será.

¿Desde cuándo forma parte de su peña, ha acumulado muchos refajos?

Desde los seis años estoy en la peña El Botijo y tengo 20, hace 14 que estoy aquí. Y de refajos, siendo en mi familia cuatro chicas, imagínate. Llevaré 14 o 15, por lo menos.

Lo que más me gusta de las fiestas es estar con mi peña, pasas tanto tiempo con ellos que la peña se convierte en familia Ángela Muñoz — Reina de la Huerta 2026

¿Le viene de familia el pertenecer a la peña y seguir las tradiciones huertanas?

No, fue por mí misma. De hecho fui yo la que arrastré a toda mi familia. Después de mí se apuntaron mis hermanas y mi madre. Encima mi madre es ahora la presidenta de la peña, lo que hace todavía más especial este momento.

¿Qué fue lo que le llamó la atención para apuntarse a la peña?

Empecé porque mi madre es profesora en un colegio de Santomera y ese año el Ayuntamiento de Santomera ofertaba varias actividades extraescolares, entre las que estaba el baile regional, al que mi madre me quería apuntar. Entonces se lo dije a todas mis amigas, que se apuntaron también, aunque al final yo no pude ir porque no cuadraba el horario. En ese momento mi madre comenzó a buscar peñas cerca de casa hasta que dimos con la que estoy actualmente.

¿Cuál es su parte favorita de las Fiestas de Primavera?

Lo que más me gusta es estar con la gente de mi peña en la barraca. La convivencia con ellos, al final pasas tanto tiempo que la peña se convierte en familia. Aunque este año lo viva de forma diferente, también va a ser especial.

¿Por qué cree que va a ser una buena Reina de la Huerta?

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Porque llevo mucho tiempo en este mundo y creo que lo conozco bien. Además, soy tranquila y responsable, que creo que son atributos importantes durante un año en el que hay tantas cosas que hacer. Tener esa seriedad de ser consciente de lo que significa ser reina y lo que eso conlleva.