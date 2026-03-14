Fiestas de Primavera
Relevo en el trono del azahar: Ángela Muñoz y Leonor Antón ya son Reinas de la Huerta de Murcia
Ángela Muñoz Briones, de la peña El Botijo, es elegida Reina de la Huerta 2026, mientras que Leonor Antón Pons, de Las Tenajas, es proclamada soberana infantil en el Auditorio
El Auditorio Víctor Villegas, en Murcia, fue escenario este sábado por la noche del acto de elección de la Reina de la Huerta (tanto de la mayor como de la infantil), figura central de las Fiestas de Primavera, representante de las "murcianicas" y dueña orgullosa de la corona de azahar, la cual recibirá posteriormente en el acto, así llamado, de la coronación.
Ángela Muñoz Briones, de la peña El Botijo, fue elegida Reina de la Huerta, mientras que Leonor Antón Pons, de Las Tenajas, fue proclamada soberana infantil de 2026, cuando Bando y Entierro celebran sus 175 años.
Ambas cogen el testigo de Alba Franco, de la peña El Caliche, que fue Reina de la Huerta 2025, y de Alejandra BelmonteEl Membrillo, Reina Infantil del año pasado. El traspaso de poderes (de coronas de azahar, en este caso) no se hizo este sábado, sino que se materializará más adelante, en la gala de Exaltación Huertana e Imposición de Tocados de Azahar y bandas acreditativas.
El trono de esta monarca es simbólico y huele a flores blancas de naranjos y limoneros. En una gala emotiva y costumbrista, como es habitual, se proyectaron en las pantallas del Auditorio escenas costumbristas y sonaron las "postizas" al son del Grupo de Coros y Danzas "Ermita Nueva", de la peña El Cuartillo, que este año se encargó de poner baile sobre las tablas, entre presentación y presentación, en una ceremonia en la que también destacaron los oficios antiguos, sobre dos ruedas, de la mano de la peña Los Lecheros.
Como es habitual cada año en la gala de elección, las butacas del Víctor Villegas estaban a rebosar de componentes de peñas, movilizados para animar cada uno a su candidata. También asistieron, entre otros, los concejales Jesús Pacheco y Diego Avilés, encargados de desvelar los nombres de las reinas de la huerta; el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y la presidenta de la Asamblea RegionalVisitación Martínez. Como anfitrión, el presidente de la Federación de Peñas HuertanasJuan García Serrano, quien agradeció el entusiasmo de todas las candidatas y "el rigor" del jurado durante las deliberaciones.
Sobre las tablas, moños de picaporte, ondas al agua, refajos preciosos y muchos nervios: al salir, al saludar, al sonreír, al recibir un ramo de flores, al ver a alguien querido entre el público.
Como manda el reglamento, hubo criba y quedaron 15 mayores y 15 infantiles. Ya estaba la corte completa, pero faltaba saber quiénes de ellas serían las damas y cuál ostentaría el honor de ser la Reina, con mayúscula. Por supuesto, todo a criterio de un jurado y supervisado por un notario.
"Faltan palabras a la lengua para los sentimientos del alma", enunció Fray Luis de León. Y los sentimientos del alma brotaron de las huertanas gracias a las que "resplandece de hermosura toda la vega murciana", como se canta en La Parranda.
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