El Museo Salzillo de Murcia recupera el remate de la cúpula

El Museo Salzillo de Murcia, en la plaza de San Agustín, recupera el remate de la cúpula con las actuaciones de mantenimiento y conservación que se están ejecutando en el inmueble, declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, indicaron fuentes de la Consejería de Turismo a esta redacción.

El proyecto, autorizado por la Dirección General de Patrimonio Cultural, incluye también trabajos de pintura en la fachada del edificio. "Se trata de una intervención necesaria para garantizar el buen estado del inmueble y preservar la imagen y la integridad de uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad de Murcia", señalaron desde la Consejería.

La colección se asienta sobre tres pilares: los pasos de Semana Santa, un belén integrado por de más de 500 piezas y los bocetos en barro de Francisco Salzillo. Además, desde 2014, también cuenta con un nacimiento napolitano, llamado presepe, del siglo XVIII.

El edificio alberga también la recreación de un taller, o "la máquina del tiempo para volver al Barroco y conocer cómo trabajaba Francisco Salzillo", como describe el propio museo a este espacio en su página web.

Trabajos en la cúpula del Museo Salzillo de Murcia. / Israel Sánchez

"Desde Patrimonio Cultural supervisamos este tipo de actuaciones para asegurar que cualquier intervención en un edificio protegido se realice con criterios técnicos adecuados y respetando sus valores históricos y arquitectónicos", agregaron desde la Consejería de Turismo.

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Asimismo, explicaron que, una vez finalizados los trabajos, los técnicos deberán presentar ante la Dirección General una memoria detallada de la intervención, con documentación gráfica del proceso, tal y como establece la normativa de protección del patrimonio.