Accidente
Herido grave un niño de cuatro años tras ser atropellado por un turismo en Churra
El pequeño, que fue trasladado a la Arrixaca, circulaba en bicicleta por la pedanía de Churra
Un niño de apenas cuatro años se encuentra herido de gravedad en el hospital Virgen de la Arrixaca tras ser atropellado por un turismo en la carretera de Churra, pedanía de Murcia. De acuerdo con el 112, el pequeño quedó inconsciente en la calzada tras sufrir el golpe con el coche.
Hasta el lugar de los hechos se desplazó una ambulancia del servicio de emergencias. Los sanitarios atendieron al menor en el lugar del suceso y posteriormente lo trasladaron a la Arrixaca. Según los servicios de emergencias, los médicos atendieron al menor durante "un buen rato" antes de llevarlo al hospital.
Asimismo, explican que sufre un traumatismo craneoencefálico. Por el momento, sanitarios y autoridades se reservan el estado del menor.
.
- Grupo Orenes compra el cine Rex de Murcia para reabrirlo como un espacio cultural, artístico y social
- Educación no cierra la puerta a que los alumnos sigan en el colegio hasta los 16 años
- Las obras del AVE Murcia-Almería obligan a expropiar más de 6.000 metros cuadrados de terrenos en Totana
- Gestoso coloca a su pareja en el Ayuntamiento de Murcia con un sueldo de 60.000 euros
- Forbes elige dos colegios de la Región de Murcia entre los 100 mejores de España en 2026
- Un incendio en un ático de San Antón, en Murcia, se salda con un fallecido
- La nieve pinta de blanco las zonas altas del Noroeste de la Región de Murcia
- La nieve se niega a marcharse de la Región de Murcia: activada la alerta amarilla este martes