Herido grave un niño de cuatro años tras ser atropellado por un turismo en Churra

Un niño de apenas cuatro años se encuentra herido de gravedad en el hospital Virgen de la Arrixaca tras ser atropellado por un turismo en la carretera de Churra, pedanía de Murcia. De acuerdo con el 112, el pequeño quedó inconsciente en la calzada tras sufrir el golpe con el coche.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una ambulancia del servicio de emergencias. Los sanitarios atendieron al menor en el lugar del suceso y posteriormente lo trasladaron a la Arrixaca. Según los servicios de emergencias, los médicos atendieron al menor durante "un buen rato" antes de llevarlo al hospital.

Asimismo, explican que sufre un traumatismo craneoencefálico. Por el momento, sanitarios y autoridades se reservan el estado del menor.

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