'Encuenthadas' llega a Murcia el próximo sábado

El próximo sábado 21 de marzo, de 10 a 20 horas, 'Encuenthadas' llega a Murcia con una propuesta que es algo más que un taller. Sus organizadores la definen como una experiencia para dejarse llevar, detenerse y conectar con las propias emociones mediante la cuentoterapia.

Cartel de 'Tejiendo emociones a través de los cuentos'. / L.O.

Así, 'Tejiendo emociones a través de los cuentos', un taller dirigido a jóvenes y adultos, «es un espacio donde las historias nos ayudan a mirarnos por dentro, a recordar y a sanar». Porque, aseguran, «los cuentos no son solo relatos: también son caminos hacia lo que sentimos».

Por tanto, en el encuentro del próximo sábado, cada cuento pretende ser un hilo y cada emoción un nudo que poco a poco se irá soltando para que, a través de la narración, la escucha y la conexión con el grupo, crear «un ambiente cercano, respetuoso y profundamente humano», apuntan.

Además, desde la organización aclaran que no es necesario tener conocimientos especiales para participar, sino «tan solo venir con el corazón abierto, con la disposición de sentir, escuchar y dejarte sorprender por la magia de los cuentos».

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El requisito para acudir es una aportación de 60 euros, con un descuento del 15% si se acude con acompañante. Los interesados pueden escribir a encuenthadasmadrid@gmail.com.