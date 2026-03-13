El Gobierno regional responde al estudio que la sitúa a la cola del acceso a la dependencia

El tiempo de espera para obtener la valoración de dependencia se redujo en 15 días durante el último semestre en la Región de Murcia, de acuerdo a una nota de prensa enviada por la Comunidad Autónoma tras los conocer los datos del Observatorio Estatal de Dependencia, según los cuales la Región de Murcia registra la segunda mayor lista de espera de dependencia en España con una tasa del 20,29%

Desde la Comunidad explican que febrero ha terminado con 839 personas menos esperando a ser valoradas que en el mismo mes del año anterior. Por otro lado, agrega que en 2025 fueron valoradas por primera vez en el sistema de dependencia 12.780 personas, cerca de un 20 por ciento más que en 2024, y más de 7.000 comenzaron a recibir una prestación o servicio.

Durante 2025 más de 1.100 personas fueron valoradas a partir de esta modalidad, permitiendo resolver solicitudes prioritarias en menos de tres meses. En total, a 31 de diciembre de 2025, el sistema contaba con 66.700 prestaciones activas que benefician a 50.287 personas en la Región de Murcia.

Gasto

Según la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, el gasto ha ascendido en el último año hasta los 358.417.362 euros, de los que la Comunidad ha asumido más de 270 millones, un 75 por ciento del total.

El Partido Popular de la Región de Murcia ha mostrado su descontento con el Gobierno de España que, de acuerdo a sus palabras, solo ha aportado 88 millones, un 24 por ciento del total, cuando debería cubrir el 50 por ciento del gasto.

La diputada regional del Partido Popular Maruja Pelegrín ha sacado pecho y ha señalado que "pese a la infrafinanciación, el gobierno de López Miras continúa mejorando la atención a las personas dependientes".

Otros datos

La Región ocupa el puesto 15 en atención a la dependencia, según un informe del Observatorio Estatal de la Dependencia hecho público este viernes, que señala que en 2025 Murcia ha incrementado en 5.657 las personas dependientes atendidas (12,68%), porcentaje superior a la media nacional, del 10,45%.

También ha aumentado el limbo de la dependencia (personas que han solicitado ayuda al sistema y no la han recibido por el momento) en 653 personas (+13,3%) frente al 8,3% de la media española. La lista de espera es de 15.131 personas con un 20,29%, la segunda más elevada del Estado.

Según el estudio, en 2025 en la Región murieron 1.388 personas en lista de espera, 756 sin resolución de grado y 632 con derecho reconocido, pero pendientes de prestación o servicio.

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha destacado el esfuerzo presupuestario que lleva a cabo en esta materia, sin contar con "la financiación necesaria del Gobierno de España" que "desde 2018 adeuda a la Región de Murcia más de 600 millones de euros en materia de dependencia", asegura.

¿Cómo solicitarlo?

De acuerdo al portal web de la Comunidad Autónoma, para solicitar esta ayuda se debe llevar al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) que es el órgano con las competencias para resolver estos trámites.

Noticias relacionadas

La documentación necesaria es una solicitud cumplimentada y una fotocopia del DNI. Asimismo, se deberá llevar un informe de salud, excepto que se trate de personas con una valoración del grado de minusvalía por encima del 75%.