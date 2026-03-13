La princesa se deja ver en el Pilar de la Horadada

Recientemente, la princesa Leonor ha acudido, acompañada de otros tres jóvenes, al asador La Terrazita de Cristóbal en Pilar de la Horadada.

La futura reina, que vestía un jersey de rayas azules, pantalón vaquero y el pelo recogido, eligió un viernes al mediodía para comer con sus compañeros en esta localidad limítrofe con la Región. Ocupó una mesa en el interior junto a sus acompañantes. Al lado de ellos, otra mesa con escoltas.

Para el personal del restaurante fue toda una sorpresa y alegría que la Princesa de Asturias eligiera su establecimiento para comer con sus compañeros

Los demás clientes del local comieron en el exterior y observaron a algunos miembros de su seguridad que vigilaban el entorno, pero no se dieron cuenta de la presencia de la princesa. Previamente, los dueños del local fueron advertidos por los escoltas para que mantuvieran la privacidad de la princesa, que pidió hamburguesa y Coca-Cola.

Para el personal del restaurante fue toda una sorpresa y alegría que la princesa de Asturias eligiera su establecimiento para comer con sus compañeros, pero mantienen su discreción y no facilitan más datos con la esperanza de que regrese. Sin embargo, los vecinos de Pilar de la Horadada ya conocen la visita y esperan que vuelva.

Ya ha transcurrido más de la mitad del curso y son contadas las ocasiones en las que se ha visto a Leonor de Borbón fuera del entorno de la Academia General del Aire y del Espacio.

Antes de que finalice el curso, el próximo 14 de julio, y reciba del rey Felipe VI la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, la princesa será distinguida con la Medalla de Oro de la Región, la de la Asamblea Regional, la de San Javier y el título de hija adoptiva de la villa. Previsiblemente, será San Javier el municipio desde el que se despedirá de la Región por ser el anfitrión de su último curso de formación.

Son contadas las ocasiones en las que se ha visto a Leonor de Borbón fuera del entorno de la Academia General del Aire y del Espacio

Por otro lado, Murcia se prepara para el cierre del Tour del Talento 2026 y la proclamación del Premio de Investigación de la Fundación Princesa de Girona con la presencia de los reyes.

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Durante esa semana se incluirán actividades formativas y de empleo, tras haber sido seleccionada como sede final, lo que convierte a la ciudad en el escenario nacional de la investigación científica y técnica, visibilizando el talento joven y la innovación a través del Tour del Talento. Todo un impulso a jóvenes líderes e innovadores, que, como Leonor de Borbón, son los representantes del futuro.