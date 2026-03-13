El paso del Calvario de Salzillo regresa a San Antolín en Murcia

Las tres esculturas que componen, con el Cristo Titular, el paso del Calvario, regresan a la Cofradía del Perdón tras su intervención en el centro de restauración de la Región. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras hizo entrega este viernes de las imágenes de la Dolorosa, San Juan y María Magdalena en la Iglesia de San Antolín.

La restauración tenía por objetivo frenar el deterioro a causa del uso en procesiones de estas tallas. Además, se pretendía recuperar la lectura estética original y reforzar la estabilidad estructural de las piezas.

El paso, integrado por obras de Francisco Salzillo, Roque López y Francisco Sánchez Araciel, procesiona cada Lunes Santo en la Semana Santa de Murcia, declarada de Interés Turístico Internacional.

"Hoy, el Santísimo Cristo del Perdón vuelve a reencontrarse con la Dolorosa, con San Juan y con María Magdalena, después de más de cuatro meses de intervención en el centro de restauración de la Región de Murcia. Por eso quiero agradecer tanto a su director como a todos los profesionales del Centro el trabajo que hacen cada día, y especialmente el que hoy se culmina", afirmó López Miras.

Asimismo, el regidor regional recordó que "tan solo quedan 17 días para poder contemplar por las calles de este barrio de San Antolín y de toda Murcia un museo andante, formado por obras de arte como las que hoy vuelven a reencontrarse".

Intervenciones

Las tres esculturas ya fueron restauradas en dos ocasiones en la segunda mitad del pasado siglo XX: una a finales de los años 70 y otra en la década de los noventa. Por ello, la intervención realizada ahora se ha orientado, sobre todo, a reparar los defectos por el envejecimiento de los materiales aplicados en la última restauración, así como a tratar pequeños daños concretos derivados de su uso en procesiones.

En la Dolorosa, obra de Roque López, se ha llevado a cabo una consolidación del enlenzado, una limpieza físico-química de la suciedad generalizada, así como la adecuación de reintegraciones anteriores que habían virado de color. También se han reparado dedos fracturados, se han sustituido pestañas y lágrimas y se ha reforzado la estructura interna de la peana.

Por lo que respecta a San Juan, obra de Francisco Salzillo, la restauración se ha centrado en un estudio estructural mediante endoscopia y rayos X, a fin de conocer el alcance de la restauración efectuada por Francisco Sánchez Tapia en 1896.

En este caso, se ha realizado una limpieza de la suciedad generalizada, así como la adecuación cromática de elementos cuyo color se había alterado, y también una sustitución de las anteriores pestañas.

Por último, en la talla de María Magdalena, obra de Francisco Sánchez Araciel, se ha realizado una limpieza de la suciedad de la superficie polícroma, y se ha recuperado la policromía original del manto al retirar repintes sintéticos.

Igualmente, se ha aplicado una consolidación puntual tanto en estratos con riesgo de desprendimiento como en el soporte textil del enlenzado. Posteriormente, al igual que en las dos obras anteriores, se ha aplicado una reintegración cromática de lagunas y zonas que habían sufrido una alteración cromática.

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Asimismo, se ha llevado a cabo una modificación en la fijación de ambas manos, que debe ser reversible. Por otro lado, en colaboración con la cofradía se han renovado los elementos de fijación originales colocados en 1896 por el autor, con el objetivo de incrementar la estabilidad.