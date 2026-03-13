Los campamentos de verano acogen a unos 400 alumnos murcianos

Los campamentos de verano ofrecen este año 400 plazas para los escolares murcianos de entre 9 y 12 años. El Ayuntamiento de Murcia aprobó en la Junta de Gobierno celebrada este viernes el expediente para la contratación del servicio de actividades de ocio y tiempo libre, informó la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López.

El acuerdo, previsto por un año con la posibilidad de prorrogarlo anualmente por dos años más, se divide en cuatro lotes, con un presupuesto máximo de 168.960 euros. Así, se desarrollarán cuatro campamentos, con cerca de 50 plazas cada uno, durante el mes de julio en diferentes turnos.

Dos de los campamentos se realizarán en enclaves de montaña, y otros dos se enfocarán en actividades náuticas en el mar. En total, se podrán beneficiar unos 400 alumnos de tercero a sexto de Educación Primaria que estén matriculados en centros públicos del municipio de Murcia.

Las localizaciones de los campamentos se desconocen todavía, pues dependerán de las propuestas presentadas por las empresas interesadas. Otros años, los campamentos se han desarrollado en localidades como Murcia, Sierra Espuña, Águilas y Alicante.

Noticias relacionadas

Campamento de Medio Ambiente y Naturaleza para alumnos de 3º y 4º de Primaria

Campamento Multiaventura y Montaña, para alumnos de 5º y 6º de Primaria

Campamento Marítimo e Inglés en el Mar Menor, para alumnos de 3º y 4º de Primaria

Campamento Náutico e Inglés en el Mar Menor, para los de 5º y 6º de Primaria.