Planes en Murcia
Uno de los barrios más históricos de Murcia se convierte en un escenario medieval desde este viernes: "Asados, arlequines y música en directo"
Abierto hasta las 21.00 horas, murcianos y visitantes ya tienen plan para los próximos días
Uno de los rincones más emblemáticos de la ciudad desaparecerá este fin de semana para convertirse en el casco histórico de la Murcia medieval, así que los murcianos ya tienen plan para los próximos tres días.
El Mercado Medieval de Santa Eulalia arranca este viernes. Las calles del barrio se llenarán de estandartes, de arlequines y comerciantes, de música en directo y del aroma de los asados para trasladar a los visitantes siglos atrás sin salir del centro de Murcia.
El mercado, de entrada libre y gratuita, permanecerá abierto cada día de 11.00 a 21.00 horas en la Plaza Santa Eulalia, con una propuesta pensada para todos los públicos y especialmente recomendada para disfrutar en familia.
Artesanía, gastronomía y espectáculo
Entre los numerosos puestos que se encontrarán en el mercado, los asistentes podrán encontrar una amplia selección de artesanía elaborada a mano: cerámica, trabajos en cuero, joyería, tallas en madera y textiles son solo algunos de los productos que se podrán adquirir a lo largo del recinto. Una oportunidad ideal para hacerse con piezas únicas y apoyar el comercio artesanal.
Otro de los grandes reclamos del mercado medieval es la gastronomía: tabernas y paradas ambientadas ofrecerán asados, embutidos, dulces tradicionales y otras especialidades que recuperan sabores de antaño en un entorno cuidadosamente decorado.
La programación no se limita solo a la compra y la degustación. A lo largo de los tres días habrá animación continua con pasacalles, danzas, espectáculos de fuego y personajes de época que interactuarán con el público. Los más pequeños también tienen su espacio, con talleres infantiles y actividades participativas diseñadas para que aprendan y se diviertan en un entorno seguro.
Además de traer el ambiente medieval a las calles de Murcia, este evento cumple una función cultura muy relevante. Cada año que se instala, pone en valor el patrimonio histórico del barrio que le da nombre, uno de los enclaves con más historia del municipio murciano. El evento se ha consolidado como una de las citas destacadas del calendario medieval festivo de la ciudad.
- Grupo Orenes compra el cine Rex de Murcia para reabrirlo como un espacio cultural, artístico y social
- Educación no cierra la puerta a que los alumnos sigan en el colegio hasta los 16 años
- Las obras del AVE Murcia-Almería obligan a expropiar más de 6.000 metros cuadrados de terrenos en Totana
- Gestoso coloca a su pareja en el Ayuntamiento de Murcia con un sueldo de 60.000 euros
- Forbes elige dos colegios de la Región de Murcia entre los 100 mejores de España en 2026
- La nieve pinta de blanco las zonas altas del Noroeste de la Región de Murcia
- La nieve se niega a marcharse de la Región de Murcia: activada la alerta amarilla este martes
- Ocho municipios de la Región de Murcia se disputan el megacentro de chips securizados de Quantix