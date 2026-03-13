¿Cuándo es el Bando de la Huerta en Murcia?: dos carteles para anunciar las Fiestas de Primavera

El municipio de Murcia se prepara para los festejos de Semana Santa y las Fiestas de Primavera en un año lleno de efemérides.

La Virgen de la Fuensanta, que ya reside en la Catedral, iniciará una peregrinación tras las fiestas con motivo del centenario de su coronación en lugar de regresar a su Santuario en Algezares.

Además, se conmemora el 175 aniversario del Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina, eventos centrales de las Fiestas de Primavera.

Escenas costumbristas

Y este año, por primera vez, el Bando de la Huerta contará con dos carteles en lugar de uno. A la propuesta principal, la del desfile del Bando, se une la que anuncia tanto el desfile infantil como la ofrenda floral a la Patrona de Murcia, que se celebrarán el mismo día.

La imagen del desfile del Bando muestra una escena costumbrista murciana: un burro tira de un carro y, junto a dos trabajadores, se encuentra un joven con el tradicional atuendo de huertano.

El Bando, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, se celebrará el martes, 7 de abril, como dicta la tradición, el primer martes posterior a la Semana Santa.

En cuanto al desfile infantil y la ofrenda floral, ambos eventos se desarrollarán el lunes, 6 de abril, y estrenan cartel este año.

En la imagen, una estampa de la Patrona y el niño Jesús se superpone, en la parte superior derecha, a las figuras protagonistas: dos mujeres vestidas de huertanas con sus refajos, esparteñas y moños de picaporte, que bailan castañuelas en mano.

Ambos carteles, obra del pintor costumbrista murciano, Antonio José Buendía Martínez, fueron desvelados este viernes en la sala de catas de Estrella de Levante.

Ambas ilustraciones son obra del pintor murciano Antonio José Buendía Martínez

Las obras de Buendía se caracterizan "por sus pinceladas coloristas y sueltas" y "transmiten energía y positivismo", resaltan desde la Federación de Peñas Huertanas.

Programa

El pistoletazo de salida de las Fiestas de Primavera será la elección de la Reina y Reina Infantil de la Huerta, que se celebrará el 14 de marzo a partir de las 20.00 horas en el auditorio Víctor Villegas.

Alba Franco Sánchez, de la peña El Caliche, y Alejandra Belmonte, de la peña El Membrillo, impondrán los Tocados de Azahar y las bandas acreditativas a sus sucesoras la misma noche en la que tendrá lugar la lectura del pregón.

Desde ese momento, las Peñas Huertanas desatarán los festejos en Murcia: las barracas difundirán la gastronomía murciana y los desfiles ofrecerán recreaciones de los trajes y oficios tradicionales, hasta la llegada del día más señalado en el calendario de los murcianos: el del Bando de la Huerta, que este 2026 se celebrará el 7 de abril.

Y el broche de oro de las Fiestas de Primavera llegará con el gran desfile del Entierro de la Sardina, cuyas sillas ya están a la venta. Además, será el segundo desfile de este año, pues se celebró un desfile extraordinario que recreó uno de los pasacalles celebrados en el siglo XX como parte de la conmemoración del 175 aniversario del evento.