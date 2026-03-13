De asistentes holográficos a un 'gemelo digital urbano': casi 2 millones para posicionar a Murcia como destino turístico

Murcia se ofertará como destino turístico en canales nacionales y contará con herramientas como asistentes holográficos, un 'gemelo digital urbano' y una calculadora de CO2. Así lo anunció el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, tras la Junta de Gobierno en la que se adjudicó la ejecución de la nueva plataforma inteligente de Murcia por 1,9 millones de euros a la empresa Innovaciones Tecnológicas del Sur, SL.

El acuerdo contempla el diseño, adaptación y desarrollo de una nueva plataforma digital, así como su integración en la plataforma a nivel nacional, y otras mejoras como la adaptación de la plataforma 'Mi Murcia', que quedará conectada a la plataforma de Smart Región de la CARM y al nodo central de la Plataforma Inteligente de Destino (PID), de Segittur.

Aunque la iniciativa contempla, en total, doce medidas, entre las que se incluyen la digitalización de espacios y servicios municipales, el desarrollo de experiencias inmersivas y la creación de una oficina técnica de datos.

El contrato incluye un año de garantía, tanto en el software y el hardware suministrados como en las configuraciones que se efectúen.

Cabe mencionar que el proyecto se subvenciona mediante una subvención de 5,14 millones de euros de fondos europeos que el Ayuntamiento de Murcia consiguió al obtener la mejor puntuación en un programa estatal de ayudas para la promoción del turismo.

Mediante esta convocatoria de ayudas se desarrollarán también otros proyectos, como la remodelación de la fuente de la Plaza Circular para dotarla de un sistema remoto de iluminación y sonido, así como de música y un géiser de 8 metros.

Medidas

La nueva plataforma permitirá promocionar Murcia en los canales nacionales de turismo y crear un 'gemelo digital urbano' para modelar la ciudad en 3D y realizar análisis, por ejemplo, del flujo de visitantes.

El núcleo del proyecto será la creación de una oficina técnica del dato para integrar toda la información y realizar análisis para tomar decisiones. También se establecerá una infraestructura IT para asegurar la estabilidad del servicio en la nube y proteger todos los datos.

Uno de los puntos fuertes del proyecto es la digitalización de los centros de interpretación de Medina Mursiya, La Luz y San Antonio El Pobre, así como la creación de una experiencia inmersiva en el centro de interpretación gastronómica del municipio, que operará en el Teatro Romea.

Destaca también la incorporación de asistentes holográficos con sistemas de inteligencia artificial en las oficinas de turismo del municipio para facilitar la asistencia a los usuarios.

Aunque también se contemplan mejoras medioambientales, como la instalación de sensores en papeleras para agilizar la recogida de residuos y en el alumbrado público para gestionar hasta 500 nodos durante la celebración de eventos, con el objetivo de ahorrar costes.

En este sentido, cabe también mencionar la calculadora de CO2 que cuantifica la huella de carbono de la actividad turística y el transporte, sobre todo, durante la celebración de grandes eventos.

Habrá sensores de aforo en puntos de gran afluencia y plazas de abastos

Asimismo, habrá videosensores de conteo y aforo en plazas de abastos, para mejorar la seguridad, y en puntos de gran afluencia como son Gran Vía, la Circular, el paseo Alfonso X, Santo Domingo, La Fica y La Glorieta, entre otros.

Por último, se instalarán seis papeleras de última generación, pues son compactadoras con capacidad de 120 litros y almacenan hasta 5 veces más residuos que una papelera normal, por lo que serán de utilidad en grandes eventos como los que el municipio vivirá en las próximas semanas: Semana Santa y Fiestas de Primavera.