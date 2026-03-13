Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Estamos asfixiados: Ayuntamiento de Murcia, cambia los autobuses": las quejas ciudadanas se suman a la huelga de conductores

Los trabajadores se plantean un parón entre los días 2 y 7 de abril para pedir mejores condiciones e igualdad salarial, aunque el Ayuntamiento asegura que habrá servicio

Una usuaria de la línea 30 denuncia falta de ventilación en el autobús: "Nos asfixiamos"

L.O.

Judit López Picazo

"Estamos asfixiados: el autobús sin aire acondicionado y las ventanas no se pueden abrir. Ayuntamiento de Murcia, cambia los autobuses". Estas son las declaraciones que se escuchan en un audio grabado en la línea 30, que une Murcia y Cañadas de San Pedro pasando por varias pedanías, por Carmen López, una de las afectadas.

"Era un horno", expresó Carmen López a esta redacción sobre el vehículo en el que viajó este jueves, el mismo día en el que se abordó la huelga del transporte público en la asamblea informativa de trabajadores celebrada por los comités de empresa de Alcalabus y La Hispano Igualadina, que integran Monbus.

De hecho, el conductor del autobús en el que viajaba Carmen López, así como una joven embarazada que se mareó, informó a los usuarios de la huelga.

"No nos hacen caso"

"Estaba la gente protestando y el conductor se paró en seco para decirnos que el aire no funcionaba", narró López, una situación generalizada entre la flota municipal. "Los autobuses están para cambiarlos, pero no nos hacen caso. Y próximamente vamos a hacer huelga", dijo el conductor, según asegura la viajera.

La acción de protesta de los conductores del servicio se plantea entre los días 2 y 7 de abril, periodo que abarca fechas señaladas de Semana Santa -en concreto, Jueves Santo y Viernes Santo- y el día del Bando de la Huerta, plato fuerte de las Fiestas de Primavera.

El principal motivo son las condiciones laborales de los conductores, aunque otra de las reivindicaciones es la relativa al "mantenimiento deficiente de la flota, con averías continuas", lo que "puede provocar inseguridad para conductores, usuarios y terceros", indica la circular enviada a los trabajadores del servicio por los sindicatos.

Otros de los reclamos son mejoras de horarios y frecuencias, la eliminación de puntos negros en las vías murcianas e igualdad salarial para todos los trabajos del servicio.

Aunque "habrá cobertura suficiente para dar servicio público aunque se lleve a cabo la huelga", aseguró el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, tras el anuncio de la huelga, y agregó que el Ayuntamiento se mantiene en contacto con la empresa y los conductores del servicio, como ya ocurrió la semana pasada para informarles de la evolución del proceso de adjudicación del nuevo contrato de transporte público.

El acuerdo, que salió a licitación por 731 millones de euros, se encuentra paralizado a la espera de resolución por parte del Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales a raíz de las alegaciones presentadas por UGT.

