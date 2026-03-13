Arde un edificio de seis plantas en San Antón

Un gran edificio de seis plantas sufrió un aparatoso incendio esta noche en la ciudad de Murcia. Según comunicó el 112 a esta redacción, los miembros de este cuerpo de emergencia se dirigieron a toda velocidad al lugar del siniestro para aplacar la intensidad de las llamas.

Un periodista de La Opinión de Murcia que se encontraba en la zona afirma que los bomberos por el momento han evacuado a una persona herida. Las personas no han pdido salir por las puertas y ventanas debido a cristales que estaban cayendo desde los pisos más altos; tuvieron que salir por el sótano de la edificación.

L.O.

La unidad de viviendas se encuentra encima de un SuperDumbo que ha sido evacuado por la peligrosidad del fuego. De acuerdo con los vecinos, en el edificio permanece una persona minusválida que no puede ser evacuada por los bomberos que han optado por frenar las llamas antes de que alcancen a la persona.

Los sanitarios atienden a una persona herida tras ser evacuada del edificio / L.O.

La hija de la persona minusválida afirma que su padre no ha querido abandonar la vivienda, en un cuarto piso, a pesar del incendio. Un vecino ha insistido en ayudarlo y sacarlo por sus medios pero el hombre se ha negado.

El ático, según fuentes de la zona, es propiedad de Ruiz Vivo, un experiodista que fue subdirector de La Opinión de Murcia, diputado de la Asamblea Regional y unb largo historial.

En estos momentos los bomberos se encuentran verificando con sus linteras si el fuego está sofocado. Al lugar de los hechos se trasladaron, también, dos ambulancias.

Según explicaron, el incendio se originó en un ático del que se ha extendido el fuego en dirección hacia la calle de Las Norias. Los servicios de emergencia informan que de momento están esperando la intervención de los bomberos.

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